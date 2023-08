Gobierno presenta impugnaciones para hablar de partidos "por rutina", dice AMLO

Los recursos interpuestos ante el Tribunal son contra las resoluciones de la Comisión de Quejas del INE del 13 y del 20 de junio.

En una de las impugnaciones se explica que las expresiones de índole electoral, no vulneran la equidad debido a que no hay ningún proceso electoral en marcha.

“La respuesta y opinión del titular del Ejecutivo Federal no vulnera el principio de equidad en la contienda electoral del proceso electoral federal, ya que dicho procedimiento no ha iniciado en ninguna de sus etapas, no existen precandidatos o candidatos inscritos para contender por algún cargo público”, señala el escrito.

El presidente criticó las prohibiciones que han emitido las autoridades electorales, sin embargo, señaló que las acatan.

“Nada más dicen ya que no se transmita, quiten de las redes esos mensajes, entonces Jesús lo que hace es quitarlos, es como la Santa Inquisición”, comentó.

Señaló que hay quienes ya no quisieran que se siga transmitiendo su conferencia matutina, por lo que les recomendó, no verla.