AMLO defiende a Marina y Sedena por caso Ayotzinapa, tras acusaciones del GIEI

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina, señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de ocultar información y por ser clave en la construcción de la llamada “verdad histórica” de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

“No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando, respeto su punto de vista pero no lo comparto porque si se ha avanzado, es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”, aseguró el presidente en su conferencia matutina de este jueves.