AMLO felicita a españoles: “no cayeron en la trampa del conservadurismo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy bueno” el resultado de la elección en España y manifestó su alegría porque los españoles "no cayeron en la trampa de la derecha".

“Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente estoy contento”, aseguró.