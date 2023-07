No me quita mucho tiempo, dice AMLO sobre proceso interno de Morena

Aunque tiene licencia para no involucrarse en asuntos internos de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se ha ocupado de “asuntos formales” de la dirección del movimiento, sin embargo, aclaró que no le ha quitado mucho tiempo.

“En septiembre de este año ya va a haber un nuevo dirigente, hombre o mujer del movimiento de transformación en México, ya en poco tiempo, entonces ya entrego la estafeta de la de dirección del movimiento de transformación, aunque también no he estado ocupado de la dirección del movimiento más que por cuestiones de carácter formal, porque pues he estado trabajando en los asuntos del gobierno”, explicó.