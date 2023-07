“Le presentamos un informe de esta persona, que como tú lo estás reseñando, tiene estos antecedentes. No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó con la Policía Federal, sí tiene vínculos con Genaro García Luna. No queremos nada que tenga que ver con esta gente", dijo el mandatario federal.

El pasado 26 de junio, el gobernador de Puebla informó que Ardelio Vargas Fosado será el nuevo subsecretaria de Gobernación del Estado, un cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Miguel Barbosa.

Vargas Fosado fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle; a nivel federal ocupó la titularidad del Instituto Nacional de Migración.