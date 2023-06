Secuestro en Chiapas fue por una confrontación; AMLO pide rescatarlos con vida

Si bien ahora lo fundamental es el rescate con vida de los trabajadores, el presidente adelantó que no habrá impunidad para quienes perpetraron el secuestro.

“Decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, que no piensen que es como antes que pueden cometer delitos y que tienen a García Luna o a su equivalente que los va a proteger, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia, entonces que no estén pensando que somos iguales para que dañen a nadie, que no dañen, y vamos a continuar garantizando la paz y la tranquilidad”, dijo.