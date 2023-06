México y EU acuerdan reunión en Canadá para abordar seguridad

El presidente consideró que detrás del homicidio del subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, está la lucha contra el fentanilo.

"Estamos combatiendo el tráfico de droga, impidiendo la introducción de estos químicos, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y también muchos pierden la vida, servidores públicos. Hace 3 días levantaron al subdirector administrativo en el Puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinan", afirmó.

El mandatario federal expuso que en su reunión con la funcionaria de Estados Unidos le insistió en que México no produce fentanilo.

Dijo que, para evitar que se utilice al fentanilo con propósitos “politiqueros”, en Estados Unidos su gobierno está informando sobre las acciones que realizan instituciones como la Secretaría de Marina en el ingreso de precursores, con los que se elabora la sustancia que preocupa al gobierno de Joe Biden, debido a la cantidad de muertes anuales que provoca el consumo en sobredosis.

Al gobierno de China, pedirá que informe sobre la salida de sustancias con las que se elabora fentanilo y su destino.

“Vamos a pedir que nos informen quiénes adquieren estos químicos, a dónde van, de dónde salen, a dónde van a llegar, a qué puertos, en eso vamos con el gobierno de China y esto nos va ayudar mucho. No queremos culpar a nadie, no se gana nada con la confrontación, más cuando está de por medio un asunto humanitario, porque eso no tiene que ver con ideologías, con diferencias políticas, están perdiendo la vida 100,000 personas cada año en Estados Unidos y la mayoría jóvenes por el consumo de fentanilo. Entonces todos tenemos que ayudar, es un asunto humanitario”, comentó.