López Obrador explicó que hasta ahora la actividad del volcán no es de alarma, pues solo ha arrojado ceniza hacia Puebla y entidades vecinas.

Explicó que autoridades federales y locales han trabajado en la prevención, en caso de que se tuviera que realizar una evacuación.

“Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar para que no haya ningún problema. Se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya esta alarma y procurar pues ser muy objetivo al informar para no atemorizar a la gente, nosotros vamos a estar pendientes”, dijo.