Por día, México no recibirá más de 1,000 migrantes deportados desde EU

Tras el fin al Título 42, México no recibirá a más de 1,000 migrantes por día de los que Estados Unidos deporte, pues no hay capacidad para más, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“En ningún caso se recibirán más de 1,000 personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad, ni lo aceptaría y eso estaba vigente no de ahora, desde el Título 42”, afirmó.

A las 11:59 horas del jueves 11 de mayo llegó a su fin el Título 42, una medida sanitaria que en los hechos sirvió a fines migratorios, pues en tres años permitió la expulsión rápida de casi 3 millones de migrantes, en su mayoría de origen mexicano.