México, ¿el muro invisible de EU?

A unas horas del fin del Título 42, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sostuvieron una llamada telefónica en el que el tema central fue la migración.

Desde la Casa Blanca se informó que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de gestionar la migración de manera humana y ordenada con vías legales y consecuencias para la migración irregular.

El gobierno de Estados Unidos resaltó que los nuevos procedimientos que implementan para los migrantes han permitido disminuir el número de encuentros fronterizos.

“Los dos mandatarios afirmaron que después del 11 de mayo continuarán implementando la exitosa iniciativa conjunta que, en cuatro meses, logró una caída del 95% en los encuentros fronterizos de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en la frontera entre Estados Unidos y México”, dice un comunicado difundido horas después del diálogo.

Al respecto, Aribel Contreras critica que el gobierno de México siga prestándose a ser el “muro invisible” de Estados Unidos.

“México se suma a ser este muro invisible para la unión americana para que se queden los migrantes en México, cuando México no tiene presupuesto, no tiene su estructura, no cuentan con las condiciones ni sanitarias, ni de seguridad pública. Hace poco sucedió la tragedia de Ciudad Juárez donde 40 migrantes perdieron la vida, esto evidencia que México no cuenta con una arquitectura migratoria para seguir siendo aunque se niegue oficialmente, el país tercer seguro”, destaca.

Ya sea con Donald Trump o con Joe Biden, México ha contribuido al control migratorio con Estados Unidos. En los últimos cuatro años desplegó a más de 30,000 elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras, aceptó a los migrantes deportados por Título 42, y también permitió la espera de miles más mientras sus procesos de asilo se resuelven en cortes de Estados Unidos.