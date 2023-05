El canciller defendió el trabajo hecho por México contra el tráfico de fentanilo, una sustancia que preocupa ese país pues el consumo en sobredosis está ocasionando la muerte de más de 100,000 estadounidenses por año.

“México es el país que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos, es un hecho contundente lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas, oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos, por lo que no lo ve, no lo sabe o finge no saber”, afirmó.