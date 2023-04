AMLO regresa a la mañanera y 'da línea' a senadores para desaparecer el INAI

“Yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no se titubeé cuando se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa institución, mejor dicho que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren 1,000 millones de pesos”, pidió el presidente.

Desde su conferencia sugirió a los senadores de Morena parar el "reloj legislativo" para que los políticos de oposición que tienen tomada la tribuna del Senado, se queden ahí hasta dos meses.

"Técnicamente se llama detener el reloj, que es el reloj legislativo, hasta que haya condiciones, también lo pueden hacer legalmente pero yo no recomendaría eso. Yo les diría que esperaran, que estén ahí más tiempo, a ver si van a poder, si todos son fifí no están acostumbrados a dormir en el suelo, pues claro que no se van a quedar muchos, sería bueno un mes o dos", recomendó.

La tarde de este jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, propuso una iniciativa para desaparecer al Inai para transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

El presidente cuestionó los beneficios que ha dado el Inai a México, pues en su opinión fue creada para simular que se combatía la corrupción.

Crítica plantón

López Obrador criticó el plantón de los senadores de oposición en defensa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues dijo que están protegiendo un organismo “bueno para nada” y creado para simular que se combatía la corrupción.

“Ahora están en plantón en el Senado legisladores porque están defendiendo a uno de estos organismos buenos para nada, que se crearon solo para simular que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio, cuando sabemos perfectamente que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente”, criticó el presidente al reaparecer en público tras su contagio de Covid.