Tras incendio en estación de Ciudad Juárez, 31 víctimas han sido repatriadas

Este martes en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta tragedia es una de las que más dolor le ha causado en su administración.

“Ahora sucede esta desgracia lamentable, que todo indica que hubo una protesta, les prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. Desde luego, quienes prendieron fuego no estaban pensando de que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, pues, no, era una protesta. Y lamentablemente sucede esta desgracia”, afirmó.

Desde gobiernos como El Salvador, se ha exigido justicia y que los responsables del incendio renuncien. Cindy Portal, vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana de ese país, exigió que se castigue la muerte de los salvadoreños.

“Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel y estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”, dijo la funcionaria.