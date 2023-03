Entre el odio y el amor, AMLO critica a republicanos, pero defiende a Trump

“Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos, en una de esas ni siquiera van a tener votos porque nosotros no vamos a permitir que se ofenda a los mexicanos que han ido a vivir y trabajar honradamente”, dijo el presidente el 5 de mayo de 2022.

El presidente se pronunció en contra de que México sea visto como “piñata electoral”, por lo que llamó a los mexicanos en ese país a no votar por políticos que estén en contra de los migrantes, entre ellos los republicanos.

“Alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden. Porque son 40 millones”, dijo el 25 de abril.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también ha tenido deferencias con los republicanos, principalmente con uno, el expresidente Donald Trump.

Cuando la red social suspendió la cuenta de Donald Trump, el presidente de México se pronunció en contra de la censura.

“No me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas cuando silenciaron al presidente Donald Trump, no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos”, planteó el presidente.

En apoyo, el mandatario federal votó a favor de que se le reestableciera su cuenta a Trump.

Ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. La Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío. https://t.co/JJDZdDM4L7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2022

Apoyo a candidatura

Esta semana el presidente López Obrador se pronunció a favor de que no se viole el derecho político de Donald Trump a buscar participar en las elecciones de 2024. El mandatario mexicano consideró que la intención de detenerlo tiene como propósito que no figure en la boleta electoral del próximo año

“Es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato, y eso es completamente antidemocrático. ¿Por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida?”, dijo el presidente el pasado martes el su conferencia de prensa.