AIFA cumple 365 días y AMLO solo ha despegado de esas pistas una vez

El principal arquitecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha hecho check in en una de las construcciones insignia de su administración. A 365 días de haber inaugurado esa obra en Zumpango, Estado de México, el mandatario federal no ha tomado ningún vuelo comercial, aunque sí despegó de sus pistas hacia Hermosillo, Sonora, pero lo hizo a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Como “uno de los mejores del mundo”, y como un “aeropuerto de primera”, el presidente ha calificado la obra que se efectuó en alrededor de 900 días a cargo de Ejército y que enfrentó más de 140 amparos contra su construcción. Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal no lo ha utilizado como sí lo han hecho más de un millón de pasajeros, ello a pesar de que cada semana tiene giras por el exterior del país, a donde llega regularmente vía aérea y por aerolínea comercial.