Ebrard presiona rumbo a 2024: además de debates, pide emitir convocatoria

De acuerdo con politólogos, si bien hay señales que muestran que Claudia Sheinbaum era quien se perfilaba a ser la candidata de Morena por el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard también puede ser el electo, por lo que está aprovechando toda oportunidad para posicionarse.

“Por el descarte, es decir, las pérdidas que ha tenido Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto, aparecen como los posibles candidatos que empiezan a tener más fuerza”, considera Hugo Garciamarín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El canciller Marcelo Ebrard ha asegurado que está preparado para encabezar el movimiento que inició el presidente López Obrador.

“Por nosotros hablan los hechos, yo no me la paso pintando bardas ni espectaculares; no es que no me gusten las bardas, no andamos gastando dinero porque no tenemos. Dice Andrés Manuel: confíen en el pueblo, busque al pueblo, dedíquense a caminar con la verdad, que hablen tus hechos, no la propaganda”, lanzó.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que rumbo al 2024 él no apuesta por la pinta de bardas, aunque en algunos estados del país sí hay algunas. (Foto: Tomada de Twitter.)

A diferencia de sus correligionarios Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, la construcción de la candidatura del canciller no está fincada en la pinta de bardas y en visitas a los estados, sino en redes sociales y en tejer estructuras a nivel local que le permitan ganar las encuestas que realizará el partido en los próximos meses.

Una de sus fortalezas es que el canciller ha trabajado con López Obrador desde 2006.

“Ebrard le apuesta a las redes sociales porque busca afianzarse en las zonas urbanas que son las que tienen accesos a las redes sociales, que están vinculados a clases medias que son su principal ventaja. En su momento él puede decir, independientemente de la estructura territorial, las clases medias me ven como una opción, es algo a lo que le ha venido apostando, a verse como un personaje institucional que hace su chamba, que es auténtico y que puede ser la opción para las clases medias”, agrega Hugo Garciamarín.