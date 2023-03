AMLO minimiza concentración a favor del INE y critica a políticos asistentes

Aunque la esencia de la concentración fue rechazar el “Plan B” de la reforma electoral y pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar la inconstitucionalidad de lo aprobado por el legislativo, el presidente aseguró que los que convocaron a la concentración en realidad son “antidemócratas” y la mayoría de los dirigentes son “puros mapaches electorales”.

López Obrador comentó que varios de los que participaron este domingo provienen de gobiernos anteriores donde se permitió la complicidad entre delincuencia y autoridad.

“La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco estado que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces cuando dicen el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es que la corrupción no se toca según ellos, los privilegios no se tocan, el narco estado no se toca”, planteó.

El presidente bromeó con que durante la marcha de este domingo se presentó un incremento en el “robo de carteras”.

“Tienen todo el derecho de manifestarse, ayer afortunadamente hubo saldo blanco, solo algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera, eso es intrascendente, con tanto delincuente de cuello blanco reunido pero fue lo único”, dijo.