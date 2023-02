Marcha del INE 2023 en vivo: ciudadanos y organizaciones salen en su defensa

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que los ciudadanos que salieron a marchar este domingo tienen como propósito defender privilegios y el grito no es “El INE no se toca”, sino “García Luna y Felipe Calderón no se tocan".

“Lo que realmente la derecha quiere es gritar que ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentísimo no se toca’”, informó el partido a través de un posicionamiento.

De acuerdo con el partido, los ciudadanos están en su derecho de salir a manifestarse porque este gobierno respeta la libertad de expresión y manifestación.

“No podemos permitirnos regresar al México de antes, cuando el daño que le hicieron al país los gobiernos neoliberales fue gravísimo”, dice el partido.