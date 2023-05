Crónica: últimas horas del Título 42, contrastes en dos lados de la frontera

El rostro de los sueños por vivir

En El Paso, Texas, también existen decenas de migrantes de centro y Sudamérica que caminan por diversas calles; algunos lo hacen con papeles en mano y una actitud diferente; destaca en ellos una sonrisa en el rostro, un contraste con quienes permanecen del lado mexicano, algo que se nota a simple vista.

Los migrantes que rondan por las calles cercanas a la frontera, pero ya en El Paso, Texas, vivieron las mismas inclemencias que los que aún se encuentran en Ciudad Juárez, pero con la diferencia que su trámite de refugio fue aceptado.

Alejandro Romero es uno de ellos; es venezolano, accede a hablar con Expansión cuando convivía con otros migrantes en una banca del mobiliario de El Paso Street, a tres cuadras de la línea fronteriza con México.

Alejandro Romero ya tiene un permiso temporal para estar en Estados Unidos; él asegura que es la oportunidad que buscaba. (Foto: David Santiago)

Asegura que fue una “bendición de Dios” que su trámite haya sido aceptado en tres días. Ahora, Alejandro deberá cumplir llegar a Ohio y presentarse ante una autoridad para completar su solicitud de refugio.

“Entré por un hueco por la Puerta 43; creo que en realidad nos regalaron el paso (hacia Estados Unidos), me detuvieron, me llevaron a la estación migratoria, hice mi trámite y en tres días me llamaron para decirme que había sido aceptado, fue una bendición”, explica emocionado.

Los sueños de Alejandro se atisban en su rostro; él asegura que esta oportunidad que Estados Unidos le dio no la va a desaprovechar: