“Nuestro apoyo, solidaridad, abrazo a Ximena, es una historia de vida tremenda que vivió de abuso. Ayer tuve oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y de decirle que tiene todo el apoyo del Gobierno de México para presentar la denuncia”, dijo la presidenta Sheinbaum durante la conferencia matutina.

Por su parte, Aristegui pidió que el caso de Ximena “sirva para que ninguna niña, niño o sobreviviente vuelva a cargar en silencio con una culpa que nunca fue suya”.

“Frente a este brutal testimonio, la indiferencia sería complicidad, nuestro compromiso es seguir informando con rigor, sin censura y del lado correcto de la historia. Ximena, estamos contigo”, expuso.

“Ximena: estamos contigo”. Ante el testimonio de la escritora mexicana Ximena Santaolalla, quien denunció haber sufrido abuso sexual durante su infancia por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, ex presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro, Carmen Aristegui expresó su profunda solidaridad y reconoció la valentía de alzar la voz frente a la violencia, el poder y el silencio. Su testimonio nos interpela como sociedad y nos llama a combatir el abuso sexual infantil y la impunidad. “Que su testimonio sirva para que ninguna niña, niño o sobreviviente vuelva a cargar en silencio con una culpa que nunca fue suya”. Desde #AristeguiNoticias, reiteramos nuestra solidaridad con Ximena Santaolalla y nuestro compromiso de seguir informando con rigor, sin censura y del lado correcto de la historia. Los detalles en #AristeguiEnVivo https://t.co/QEV5QBEX70 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) November 26, 2026

La escritora Alma Delia Murillo condenó que Grupo Radio Centro ni siquiera nombró a Ximena en el comunicado en el que intentó deslindarse de quien lo dirigió durante casi tres décadas.

Es que en el comunicado de @RadioCentroMX no tuvieron ni la valentía de nombrar a Ximena Santaolalla. Además de machos, cobardes. No falla. — AlmaDeliaMC (@AlmaDeliaMC) November 26, 2026

“Aquí estamos para Ximena. Y para todas las que han tenido que vivir cosas similares”, dijo la escritora Brenda Navarro tras conocer el caso. Del gremio, Tania Tagle expresó que hoy Ximena “está lista para señalar a ese ser inmundo (Francisco Aguirre). Que la vergüenza cambie de bando”.

Juan Aguirre Abdó, hermano de Ximena, escribió en redes sociales: “Toda mi solidaridad con mi querida hermana”.

Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación y excandiata a la Presidencia de México, señaló que “el abuso sexual infantil también se sostiene con silencios”. “Exigimos justicia para Ximena. Ningún vínculo familiar, posición económica o poder puede estar por encima de los derechos de las víctimas ni de su derecho a vivir sin violencia. Proteger a las infancias y combatir la impunidad es responsabilidad de todas y todos”, abundó.