¿Cómo operaba red que contrataba seguros a sus víctimas en Jalisco?

La autoridad indicó que a nombre de las víctimas ''abrían cuentas bancarias y realizaban transacciones para generar un historial crediticio y facilitar la aprobación de seguros de vida por montos millonarios, en los cuales aparecían como beneficiarias personas cercanas a uno de los imputados''.

''Las indagatorias iniciaron el pasado 24 de marzo por parte de la vicefiscalía en Investigación Regional, tras el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo volcado sobre un camino en el municipio de El Arenal, caso que inicialmente aparentaba ser un percance vial''.

La necropsia y dictámenes realizados provocaron que el caso se investigara como homicidio doloso, ''porque la víctima presentaba múltiples heridas causadas por objetos punzocortantes''.

El hombre había sido asegurado bajo el esquema de los delincuentes.

La intervención de las autoridades, dijo la Fiscalía, impidió que se concretara el cobro del seguro de vida.

La Fiscalía de Jalisco señaló que hasta el momento se investigan cuatro casos bajo este mismo modo de operar: tres ocurridos en Jalisco y uno en Sinaloa.

En los operativos para detener a los involucrados se incautaron autos de lujo, tarjetas de débito y crédito, y dinero en efectivo.