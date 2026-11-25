"Nosotros tenemos una queja muy relevante Interpol. Primero, ¿por qué se retiró esta ficha roja? Y en particular al gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión y nosotros lo que pedimos en la relación, como siempre lo hemos dicho, reciprocidad", dijo este jueves.

Sheinbaum sostuvo que las autoridades estadounidenses conocían los requerimientos judiciales en contra de la exconductora, quien permaneció detenida por motivos migratorios desde el pasado 30 de octubre.

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Gómez Mont aceptó una salida voluntaria y dejó ese país el 23 de noviembre. Su destino fue España, nación de la que también tendría la nacionalidad.

"Estados Unidos debió priorizar su deportación a México", afirmó Sheinbaum.

La mandataria federal anunció que su gobierno enviará una nota diplomática por enviar a Mont a España y no a México, donde hay pruebas, dijo, de que incurrió en el delito de facturas falsas.

"Hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?", cuestionó.





Sheinbaum pide reciprocidad a Estados Unidos

La presidenta también puso sobre la mesa la cooperación que existe entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Recordó que el gobierno mexicano ya entregó a 94 personas requeridas por las autoridades estadounidenses y consideró que Washington debe corresponder a esa colaboración.

"Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues pedimos reciprocidad", señaló.