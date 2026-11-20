En un comunicado, la empresa detalló que mantiene comunicación con autoridades del Gobierno mexicano y está dispuesta a mandar especialistas para apoyar en la identificación y recuperación de los materiales en caso de que las autoridades lo consideren necesario.

"La mayoría de las publicaciones en redes sociales en línea que afirman la existencia de desechos generalizados y daños son fabricaciones completas o intencionalmente engañosas", detalla el documento.

La Profepa aseguró que personal mantiene vigilancia en la zona en donde hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos, además de que solicitó a SpaceX información sobre los materiales utilizados en la nave, misma que se encuentra bajo revisión técnica.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó la importancia de mantener estas tareas de manera coordinada, principalmente para evitar que los materiales representen un riesgo para las especies que habitan en este ecosistema y asegurar que reciban la evaluación y el manejo correspondiente por parte de las autoridades competentes.

Señaló que la vigilancia continuará en los puntos donde se han detectado residuos, ante la posibilidad de nuevos hallazgos que pudieran afectar las condiciones naturales de la playa.