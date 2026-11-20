La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre la comunicación que tiene con la empresa SpaceX sobre la presunta contaminación de sus residuos tras el lanzamiento de Starship del pasado 13 de noviembre, y que cayeron en la playa Bagdad en Tamaulipas, lo que atrajo críticas por parte de ambientalistas y sociedad en general.
La empresa propiedad de Elon Musk, quien a mitad de este 2026 se convirtió en el primer trillonario en dólares del mundo, aseguró que los residuos encontrados en territorio mexicanos son pocos y que no existe certeza de que estén relacionados con sus operaciones.
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En un comunicado, la empresa detalló que mantiene comunicación con autoridades del Gobierno mexicano y está dispuesta a mandar especialistas para apoyar en la identificación y recuperación de los materiales en caso de que las autoridades lo consideren necesario.
"La mayoría de las publicaciones en redes sociales en línea que afirman la existencia de desechos generalizados y daños son fabricaciones completas o intencionalmente engañosas", detalla el documento.
La Profepa aseguró que personal mantiene vigilancia en la zona en donde hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos, además de que solicitó a SpaceX información sobre los materiales utilizados en la nave, misma que se encuentra bajo revisión técnica.
El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó la importancia de mantener estas tareas de manera coordinada, principalmente para evitar que los materiales representen un riesgo para las especies que habitan en este ecosistema y asegurar que reciban la evaluación y el manejo correspondiente por parte de las autoridades competentes.
Señaló que la vigilancia continuará en los puntos donde se han detectado residuos, ante la posibilidad de nuevos hallazgos que pudieran afectar las condiciones naturales de la playa.
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En estos trabajos participan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina, la asociación civil Conibio Global y el Gobierno Municipal de Matamoros, mediante recorridos de supervisión, localización y recolección de fragmentos encontrados a lo largo de la costa.
Contaminación en playas mexicanas por residuos de SpaceX
Sin embargo, los recientes reportes de la contaminación por los desechos de SpaceX no son las únicas, a principios de este 2026, Greenpeace reportó que la compañía aeroespacial de Elon Musk, y quien a través de su programa de cohetes Starship pretenden llevar a la humanidad a la Luna y Marte, tiene consecuencias medioambientales.
“Desde junio de 2023, SpaceX desde su base en Boca Chica, Texas, a escasos kilómetros de la frontera con México, cerca de Matamoros, comenzó a lanzar basura espacial a territorio mexicano. El resultado fue un grave daño para las comunidades y ecosistemas de Tamaulipas”, reportó.
Las operaciones de los cohetes Starship han generado una lluvia de escombros y basura espacial como restos de cohetes, plásticos, metales que están contaminando el Golfo de México.
La organización ecologista acusó que este fenómeno está afectando las playas, la vegetación circundante y ocasionó la muerte de cientos de especies, entre éstas más de 800 tortugas bebés que no pudieron desovar en Playa Bagdad después de uno de los lanzamientos, de acuerdo con información recopilada por Greenpeace y testimonios compartidos por la organización local Conibio Global.
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Los casos de contaminación de basura espacial son documentados por ambientalistas en redes sociales, por lo que se prevén más detalles sobre las presuntas afectaciones en playa Bagdad por parte de la empresa de Musk.