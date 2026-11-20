"Algunos de estos acusados ​​enfrentan una posible sentencia de cadena perpetua, mientras que otros podrían enfrentar hasta 20 años de prisión de ser declarados culpables", afirmó el funcionario en conferencia de prensa en Estados Unidos.

Entre las acusaciones está Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, identificados como los encargados del control de la organización. También fueron señalados Antonio Ojo de Agua y Abraham Espinosa Madrigal por distribuir drogas en Austin, Texas.

El funcionario reconoció que los cárteles de las drogas no son un problema solo de México, pues en Estados Unidos se viven las afectaciones que generan esas organizaciones.

"Quiero que todos entiendan, a partir de este caso y de muchos otros que manejamos aquí en el Distrito Oeste, que los cárteles no son solo un problema de México. Basándonos en los hechos y en las investigaciones, podemos ver que muchos estadounidenses se han visto en peligro debido a las actividades de estos cárteles", indicó.





Del tráfico de drogas a la extorsión, el imperio criminal de La Nueva Familia Michoacana

La Familia Michoacana surgió entre 2002 y 2003 y pronto hizo evidente su capacidad de violencia. En el año 2005 esa agrupación criminal fue la responsable de arrojar cinco cabezas humas en un centro nocturno.

"Con este acto, declararon que su misión era imponer una 'justicia divina' sobre aquellos que, según ellos, merecían morir. Para quienes cuestionan si un cártel como La Familia Michoacana debería ser calificado como una organización terrorista, este hecho debería ser suficiente para entender la realidad", indicó Justin Simmons.