Si Caro Quintero se declara culpable, se evitará el juicio programado para el próximo año. En caso de que no se avance en el acuerdo, para marzo iniciará la selección del jurado.

Encabezó al Cártel de Guadalajara

Rafael Caro Quintero, originario de Sonora, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara durante la década de 1970, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y otros traficantes.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum lo mandó a Estados Unidos en febrero de 2025, junto a más narcotraficantes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) señala que Quintero comenzó a cultivar mariguana desde su adolescencia y posteriormente desarrolló redes de transporte y distribución para introducir drogas a territorio estadounidense.

La autoridad lo acusa de encabezar redes para trasladar cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hacia Estados Unidos.