Durante su intervención, Daira explicó que tres de sus cinco libros ya están impresos y que sus publicaciones han llegado a Austria, Colombia, Estados Unidos y México. También mencionó que ha tenido oportunidad de impartir conferencias nacionales e internacionales.

“Mi propósito es inspirar a más jóvenes a acercarse a la ciencia, porque la palabra mueve, pero el ejemplo arrasa”, dijo durante el evento frente a la presidenta mexicana.

¿Qué ha hecho la niña Daira Martínez?

Su participación en actividades de divulgación científica cuenta con antecedentes documentados desde 2024. Ese año, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) publicó el libro Mis inicios en la divulgación de la ciencia: niñas y niños que inspiran en México , en el que aparece un texto de Daira titulado “Construyamos puentes de ciencia y equidad”.

En esa publicación, la niña originaria de Querétaro relató que comenzó a interesarse por la ciencia desde pequeña y que a los cuatro años tuvo la oportunidad de utilizar microscopios en el Centro Educativo y Cultural Gómez Morín.

También contó que a los cinco años comenzó a impartir pláticas y talleres sobre sus investigaciones relacionadas con los tardígrados, organismos microscópicos capaces de sobrevivir en condiciones ambientales extremas.

En el mismo documento señaló que, a los seis años, había impartido ocho conferencias, participado en cuatro talleres y dos ferias de ciencias, además de publicar en dos revistas de divulgación.