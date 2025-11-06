Claudia Sheinbaum tendrá aguinaldo de 40 días: cuánto recibirá la presidenta de prestaciones

Sueldo de Sheinbaum en 2025

Con base al Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF), la mandataria federal obtendrá ingresos brutos –antes de impuestos– por 2.8 millones de pesos (mdp), que incluye 2.3 mdp de sueldos y salarios brutos más prestaciones anuales por 575,364 pesos.

Es decir, con base al anexo 23.1.3 del documento, la jefa del Ejecutivo recibe un sueldo mensual de 134,290 pesos, constituido solo por ingresos líquidos, es decir, sueldo y salarios o prestaciones en efectivo.

En 2025,

¿Cuánto recibirá la presidenta de aguinaldo?

El PEF 2025 (aprobado en diciembre del año anterior) establece entre las prestaciones de la presidenta un aguinaldo de 105,328 pesos y la gratificación de fin de año por 282,074 pesos; ahorro solidario de 25,405 pesos; una ayuda para despensa de 18,180 pesos; y seguro de vida institucional de 35,914 pesos.

Sin embargo, con el llamado aguinaldo ampliado, el monto extra que recibiría la presidenta sería de 44,760 pesos, que corresponden a 10 días de sueldo. Con ello el aguinaldo total de la jefa de Estado sería de 150,088 pesos.

Las percepciones de la presidenta de México se estipularon en el Presupuesto de Egresos para 2025. (Foto: Captura de pantalla del PEF 2025)

El aguinaldo es una prestación que se establece en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. Cualquier trabajador que mantenga una relación laboral subordinada con un patrón tiene derecho a recibirlo.

La ley estipula que el pago debe realizarse cada año y a más tardar el 20 de diciembre; el monto de lo que se recibe ​​ equivale como mínimo a 15 días de salario.

Sin embargo, si alguien no trabajó todo el año, también tiene derecho a recibir la parte proporcional según los meses que laboró.