Esto busca la iniciativa de estacionamientos gratis

La propuesta fue lanzada por el Senador por Morelos, perteneciente al grupo parlamentario del PRI, Ángel García Yañez, y en ella, propone modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para sumar el artículo 7 Ter en materia de Gratuidad Mínima en Estacionamientos de Establecimientos Comerciales.

Dicho artículo sugiere que los establecimientos como plazas comerciales, supermercados, tiendas departamentales, cines y demás espacios destinados a la adquisición de bienes y servicios, garanticen un periodo mínimo de 120 minutos de estacionamiento sin cobro para las personas que realicen compras, contrataciones o consumo dentro del lugar.

Además, en caso de incumplir con lo establecido, sería la Profeco la institución encargada de investigar y sancionar a los establecimientos, así como de garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

¿Qué requisitos se necesitarán para tener estacionamiento gratis?

De acuerdo con la propuesta, los 120 minutos de estacionamiento gratis serían aplicables únicamente a las personas que hayan realizado algún pago, contratación o consumo en el establecimiento, por lo que será indispensable que presenten como garantía su ticket de compra o comprobante de contratación.

Por otro lado, aquellas personas que hagan uso del estacionamiento y no hayan realizado algún consumo o contratación de servicio, no podrían acceder al beneficio, teniendo que pagar el monto establecido por cada lugar.

Además, se propone que una vez que finalicen las dos horas gratuitas, se establezcan cobros por periodos de tiempo de 15 minutos, de tal manera que los consumidores paguen únicamente el tiempo efectivo que utilizaron el estacionamiento.

