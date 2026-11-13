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México

Tres días al año sin que te descuenten para que vayas al doctor: nueva propuesta que beneficiaría a trabajadores

Algunos trabajadores se ven obligados a utilizar sus días de vacaciones, solicitar permisos sin goce de sueldo o acudir a servicios médicos particulares.
vie 13 noviembre 2026 12:50 PM
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Una mujer sentada frente a un doctor que viste una bata blanca en el interior de un consultorio médico.jpg
En la iniciativa se argumenta que actualmente muchos trabajadores tienen que usar sus días de vacaciones o pedir días sin goce de sueldo para poder ir a alguna cita médica. (Foto: iStock)

En el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma para que dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se incluyan hasta tres días de permiso con goce de sueldo para que los empleados acudan a citas médicas como medida preventiva y sin que tengan que reponer éstas horas después y que tampoco afecten sus prestaciones.

El documento legislativo propone que se establezca como una obligación patronal para que las personas puedan acudir a consultas médicas preventivas, realizarse estudios clínicos o someterse a procedimientos de detección oportuna de enfermedades en instituciones públicas de salud.

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¿Qué dice la iniciativa sobre ir a citas médicas preventivas?

La iniciativa la presentaron integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 3 de noviembre en donde argumentaron que cuando las personas trabajadoras tienen este tipo de mecanismos para acudir a revisiones, tienen mayores posibilidades de identificar factores de riesgo y recibir orientación profesional.

“Cuando las obligaciones laborales impiden o desalientan la atención preventiva , aumenta el riesgo de que determinados padecimientos permanezcan sin diagnóstico durante periodos prolongados”, se lee en la iniciativa.

La iniciativa de ley propone adicionar la fracción XXXV al artículo 132 de la LFT en donde se contemple que el día del permiso comprenda el tiempo efectivamente necesario para el traslado, la espera y la atención médica que requiera la persona trabajadora.

“En algunos casos, las personas optan por posponer sus revisiones médicas para evitar descuentos salariales, conflictos con sus superiores o afectaciones en el cumplimiento de sus obligaciones laborales”.

“En otros, se ven obligadas a utilizar sus días de vacaciones, solicitar permisos sin goce de sueldo o acudir a servicios médicos particulares que representan un gasto adicional para su economía familiar”, se lee en el documento firmado por legisladores priistas, entre ellos, el líder de la bancada, Alejandro Moreno.

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Este permiso no está sujeto a un número determinado de horas, ya que el sistema de salud actual requiere una demanda de al menos cuatro horas en la consulta médica sin tomar en cuenta los tiempos de traslado y espera.

Ante este panorama, la propuesta determina que el permiso no podrá exceder de una jornada laboral; el trabajador deberá informar con una anticipación de mínimo tres días hábiles a su empleador sobre la ausencia, excepto cuando la cita haya sido asignada con menor anticipación.

“Las consultas médicas preventivas, los estudios clínicos periódicos y los procedimientos de detección temprana permiten identificar alteraciones en el estado de salud antes de que se conviertan en padecimientos graves o incapacitantes... que representan importantes desafíos para la salud pública nacional”, detalla la exposición de motivos.

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"Se propone que los permisos puedan utilizarse hasta en tres ocasiones durante cada año calendario, sin que exista obligación de agotarlos cuando no resulten necesarios. La medida busca responder a necesidades médicas concretas y no generar ausencias injustificadas"

En caso de que avance la propuesta legislativa, el empleado deberá presentar la constancia de atención médica después de su inasistencia, y con este documento el patrón no podrá descontar día de salario, solicitar reposición de horas o cualquier otra afectación laboral.

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En caso de que esta propuesta avance en su proceso legislativo se publicaría en el Diario Oficial de la Federación.

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Ley Federal del Trabajo Secretaría de Salud

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