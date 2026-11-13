Tres días al año sin que te descuenten para que vayas al doctor: nueva propuesta que beneficiaría a trabajadores

¿Qué dice la iniciativa sobre ir a citas médicas preventivas?

La iniciativa la presentaron integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 3 de noviembre en donde argumentaron que cuando las personas trabajadoras tienen este tipo de mecanismos para acudir a revisiones, tienen mayores posibilidades de identificar factores de riesgo y recibir orientación profesional.

“Cuando las obligaciones laborales impiden o desalientan la atención preventiva , aumenta el riesgo de que determinados padecimientos permanezcan sin diagnóstico durante periodos prolongados”, se lee en la iniciativa.

La iniciativa de ley propone adicionar la fracción XXXV al artículo 132 de la LFT en donde se contemple que el día del permiso comprenda el tiempo efectivamente necesario para el traslado, la espera y la atención médica que requiera la persona trabajadora.

“En algunos casos, las personas optan por posponer sus revisiones médicas para evitar descuentos salariales, conflictos con sus superiores o afectaciones en el cumplimiento de sus obligaciones laborales”.

“En otros, se ven obligadas a utilizar sus días de vacaciones, solicitar permisos sin goce de sueldo o acudir a servicios médicos particulares que representan un gasto adicional para su economía familiar”, se lee en el documento firmado por legisladores priistas, entre ellos, el líder de la bancada, Alejandro Moreno.