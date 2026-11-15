Flores Salado fue localizado sin vida la noche del sábado 14 de noviembre en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco.

Según los reportes, el cuerpo presentaba lesiones en el cuello y aparentes signos de estrangulamiento. Posteriormente, sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde realizaron la identificación.

La Fiscalía no informó sobre personas detenidas ni dio a conocer una posible causa de la agresión.

¿Quién era el periodista Eduardo Flores?

Eduardo Flores tenía una trayectoria de más de dos décadas en medios de comunicación. Colaboraba con Enfoque Informativo y anteriormente trabajó en el periódico Novedades de Acapulco. También pertenecía al colectivo Prensa Rosa.

Su muerte provocó reacciones entre integrantes del gremio periodístico de Guerrero, quienes expresaron condolencias y pidieron que el homicidio sea esclarecido.

¿El crimen está relacionado con su trabajo periodístico?

Una de las principales interrogantes es si el asesinato tuvo alguna relación con la actividad informativa de Flores Salado. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía estatal no confirma si el comunicador fue atacado por su labor como periodista.

Tampoco se sabe si existían posibles amenazas o antecedentes de agresiones en su contra. La carpeta de investigación fue iniciada por homicidio calificado, pero el móvil sigue sin ser revelado.