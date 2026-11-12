Detienen a hombre acusado de maltratar perros en CDMX tras recibir golpiza de vecinos en Tlalpan

¿Qué sigue para el hombre que maltrataba perros de Tlalpan?

Al llegar, los uniformados encontraron a un grupo de personas que golpeaba al hombre, por lo que intervinieron para controlar la situación y resguardar su integridad física. El detenido estaría relacionado con el maltrato de varios perros, conducta que también fue señalada por los vecinos.

El hombre fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #MaltratoAnimal | En atención a un reporte emitido por los operadores del #C2 Sur, efectivos de la #SSC detuvieron a un hombre, señalado por maltrato animal, en la alcaldía @TlalpanAl. Los hechos ocurrieron cuando el personal del #C2 Sur reportó agresiones en las calles Chemax y Sudzal, en la colonia #Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, por lo que acudieron de inmediato. https://t.co/FJnEgFHXq0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 12, 2026



Por su parte, la Alcaldía Tlalpan condenó los hechos de maltrato animal denunciados en la zona y aseguró que dará seguimiento al caso para que se investiguen las denuncias y se sancione a quien resulte responsable.

En un comunicado, la demarcación informó que se coordinó con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la SSC para brindar apoyo a las personas denunciantes y asistirlas en la presentación de las denuncias correspondientes.



También indicó que mantiene contacto con la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para conocer las acciones realizadas y coordinar la atención del caso.

La alcaldía habilitó el número 55 5514 1686 para recibir reportes de maltrato animal y canalizarlos a las autoridades competentes. Además, sostuvo que la protección y el bienestar de los animales son una prioridad para la administración y advirtió que el maltrato animal no quedará impune.