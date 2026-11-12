Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Detienen a hombre acusado de maltratar perros en CDMX tras recibir golpiza de vecinos en Tlalpan

Vecinos de Tlalpan golpearon a un hombre acusado por maltratar perros antes de que policías intervinieran y lo trasladaran ante el Ministerio Público; la alcaldía aseguró que dará seguimiento al caso.
jue 12 noviembre 2026 02:45 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen se ve a un perrito enjaulado en la Ciudad de México.
Miles de perritos reciben maltratos en la Ciudad de México todos los días. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro )

Un hombre de 63 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser señalado por presuntos actos de maltrato animal contra varios perros en la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Chemax y Sudzal, en la cuarta sección de dicha colonia, donde policías acudieron tras recibir un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Sur sobre una agresión en la vía pública.

Publicidad

¿Qué sigue para el hombre que maltrataba perros de Tlalpan?

Al llegar, los uniformados encontraron a un grupo de personas que golpeaba al hombre, por lo que intervinieron para controlar la situación y resguardar su integridad física. El detenido estaría relacionado con el maltrato de varios perros, conducta que también fue señalada por los vecinos.

El hombre fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.


Por su parte, la Alcaldía Tlalpan condenó los hechos de maltrato animal denunciados en la zona y aseguró que dará seguimiento al caso para que se investiguen las denuncias y se sancione a quien resulte responsable.

En un comunicado, la demarcación informó que se coordinó con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la SSC para brindar apoyo a las personas denunciantes y asistirlas en la presentación de las denuncias correspondientes.

HW5uKLYXMAAJ7br.jfif


También indicó que mantiene contacto con la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para conocer las acciones realizadas y coordinar la atención del caso.

La alcaldía habilitó el número 55 5514 1686 para recibir reportes de maltrato animal y canalizarlos a las autoridades competentes. Además, sostuvo que la protección y el bienestar de los animales son una prioridad para la administración y advirtió que el maltrato animal no quedará impune.

Publicidad

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en la CDMX?

En la Ciudad de México, el maltrato animal se castiga con uno a tres años de prisión cuando se provocan lesiones, daños o alteraciones en la salud de un animal. Además, se contempla una multa de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 35,193 y 58,655 pesos en 2026, de acuerdo con Expansión Política.

Cuando los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte de un animal, la sanción aumenta a dos a seis años de prisión, así como una multa de 600 a 1,200 UMA, es decir, entre 70,386 y 140,772 pesos. La legislación también considera crueldad el uso de sustancias tóxicas para causar lesiones o la muerte de los animales.

Publicidad

Tags

Perro Violencia Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad