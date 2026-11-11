Megaoperativo del Buen Fin en CDMX: cómo pedir escolta gratuita para retirar efectivo

¿Cuáles serán los puntos con más vigilancia en el Buen Fin?

Serán 16,300 policías en la Ciudad de México los encargados del operativo especial del Buen Fin en las 16 alcaldías, quienes se desplegarán en comercios, plazas y tiendas departamentales, sucursales bancarias, cajeros automáticos, centrales camioneras, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el transporte público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancará con el operativo a las 05:00 horas del viernes 13 de noviembre y terminará hasta el martes 17 de noviembre. La Policía también aplicará dispositivos de control vial en puntos estratégicos de la ciudad.

Se contará con 11,900 elementos de la Policía Preventiva, así como 2,500 elementos de la Policía Auxiliar (PA) y 1,900 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Estarán equipados con 785 vehículos, 40 motocicletas, 10 grúas, 10 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), ocho motoambulancias, una unidad de rescate y dos helicópteros Cóndores.





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