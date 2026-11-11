Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Megaoperativo del Buen Fin en CDMX: cómo pedir escolta gratuita para retirar efectivo

La CDMX desplegará a más de 16,000 policías en puntos clave durante el fin de semana de ofertas; además ofrece acompañamiento si necesitas ir al banco o retirar dinero en un cajero automático.
mié 11 noviembre 2026 07:16 PM
Añadir Expansión Política en Google
Una patrulla y dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX frente a un centro comercial y un letrero que anuncia el Buen Fin.
La CDMX enfocará su operativo de seguridad en centros y plazas comerciales, así como en cajeros automáticos y sucursales bancarias durante el Buen Fin 2026, la principal temporada de ofertas del año. (Imagen: generada con ChatGPT a partir de una fotografía de la SSC CDMX)

La Ciudad de México lanzará un operativo de seguridad con más durante el Buen Fin 2026, para vigilar sucursales bancarias, centros comerciales y tiendas en la principal temporada de descuentos del año.

Si planeas comprar y requieres depositar o sacar una cantidad importante de efectivo, hay servicio de escolta gratuita que puedes solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar riesgos.

Publicidad

¿Cuáles serán los puntos con más vigilancia en el Buen Fin?

Serán 16,300 policías en la Ciudad de México los encargados del operativo especial del Buen Fin en las 16 alcaldías, quienes se desplegarán en comercios, plazas y tiendas departamentales, sucursales bancarias, cajeros automáticos, centrales camioneras, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el transporte público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana arrancará con el operativo a las 05:00 horas del viernes 13 de noviembre y terminará hasta el martes 17 de noviembre. La Policía también aplicará dispositivos de control vial en puntos estratégicos de la ciudad.

Se contará con 11,900 elementos de la Policía Preventiva, así como 2,500 elementos de la Policía Auxiliar (PA) y 1,900 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Estarán equipados con 785 vehículos, 40 motocicletas, 10 grúas, 10 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), ocho motoambulancias, una unidad de rescate y dos helicópteros Cóndores.

Te puede interesar:

Dos smartphones sobre una mesa, frente a bolsas rojas con el letrero Buen Fin 2026. A la derecha aparecen tres elementos clave para elegir un celular: batería, cámara y almacenamiento, acompañados de sus respectivos íconos.
Tecnología

Cómo elegir un buen celular antes del Buen Fin 2026: batería, cámara y almacenamiento


¿Cómo pido una escolta gratis para ir al banco?

Si te encuentras en la Ciudad de México y necesitas realizar una operación bancaria o un retiro en un cajero automático, pero te preocupa ser víctima de robo, la Policía capitalina ofrece el servicio sin costo de Acompañamiento a Cuentahabientes.

Puedes solicitarlo desde la app ‘Mi Policía’, disponible en dispositivos iOS y Android, donde puedes ubicar al policía responsable del cuadrante y obtener su número telefónico para comunicarte de forma directa.

Publicidad

También puedes llamar a la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) al número 55 5208 9898, con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Cómo mantenerte seguro durante el Buen Fin?

Para reducir el riesgo de ser víctima de fraudes o tener problemas con los productos que vas a comprar durante el Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina recomienda:

-Comprueba las condiciones y características de los productos antes de realizar cualquier compra.

-Infórmate de los términos y condiciones de cambios, garantías, devoluciones y cancelaciones.

-Solicita y conserva los comprobantes de cada transacción.

Lee también:

aerolineas-promociones-buen-fin-2026.jpg
Empresas

Mexicana, Aeroméxico y Volaris lanzan descuentos por el Buen Fin; estas son las ofertas para comprar vuelos

-Si usas dinero en efectivo, revisa los elementos de seguridad de los billetes recibidos.

-Al pagar con tarjeta, verifica que el importe registrado sea el correcto antes de autorizar la operación.

-Corrobora que los artículos adquiridos coincidan con los descritos en el comprobante de pago.

-Evita descuidar bolsos, teléfonos celulares y objetos de valor.

Publicidad

Tags

Buen Fin Ciudad de México cajeros-automaticos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad