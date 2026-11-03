Es así que una mayoría republicana después de noviembre facilitaría la continuidad de la agenda presidencial y daría a Trump un mayor margen para negociar recursos y respaldar sus prioridades.

En cambio, si los demócratas consiguen el control de una o ambas cámaras, podrían utilizar sus facultades legislativas y de supervisión para revisar las decisiones del gobierno, bloquear algunas iniciativas y someter a escrutinio a funcionarios de la administración.

El cambio también tendría consecuencias para la política exterior. El Congreso estadounidense tiene facultades para aprobar presupuestos, condicionar recursos de cooperación internacional, realizar investigaciones y establecer disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.

De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), organismo de investigación del Congreso estadounidense, el Legislativo ya ha intervenido en asuntos relacionados con México, mediante disposiciones presupuestales que condicionan parte de la asistencia estadounidense a los resultados de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Migración: el futuro de las deportaciones y la frontera

La política migratoria es otro de los asuntos que estarán bajo la atención de los electores. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido las medidas migratorias con restricciones al ingreso de personas sin autorización, medidas contra solicitantes de asilo y un incremento de recursos para las operaciones de detención y deportación.

Para México, estas decisiones tienen consecuencias directas por el número de connacionales que viven en Estados Unidos y por su papel como país de tránsito y recepción de personas migrantes de otras nacionalidades.

De acuerdo con el Gobierno de México, entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, México recibió a cerca de 271,193 mexicanos deportados o retornados desde Estados Unidos: 171,508 por vía terrestre y 99,685 por vía aérea.

Así que el resultado electoral también puede modificar el debate legislativo sobre el financiamiento de las deportaciones, las condiciones de detención, los procedimientos de asilo y los recursos destinados a la cooperación migratoria con México.

Seguridad y narcotráfico: la presión sobre el gobierno de Sheinbaum

El combate al narcotráfico es uno de los puntos más sensibles de la relación entre Trump y Sheinbaum. La administración estadounidense ha colocado a los cárteles mexicanos en el centro de su estrategia de seguridad nacional e insisite en que México debe incrementar sus acciones contra el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo.

En 2025 y 2026, el Departamento de Estado de EU designó a ocho organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación ha acompañado una política de sanciones financieras, restricciones de visas y mayores exigencias de cooperación bilateral.

El gobierno de Trump también ha planteado la posibilidad de realizar operaciones militares unilaterales contra organizaciones criminales en territorio mexicano, una posibilidad que Sheinbaum rechaza.

El CRS advierte así que el Congreso estadounidense puede influir directamente en esta agenda, pues entre sus facultades también está el aprobar o condicionar recursos destinados a la cooperación antidrogas con México, solicitar informes sobre las operaciones contra los cárteles y realizar audiencias para evaluar los resultados de la colaboración bilateral.

Incluso, el organismo legislativo puede considerar resoluciones para autorizar o prohibir operaciones militares estadounidenses en la frontera, en aguas internacionales o dentro de territorio mexicano.