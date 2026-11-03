Este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones intermedias de Estados Unidos , las cuales no solo pondrán a prueba el respaldo político al presidente Donald Trump , sino que también definirán el margen de maniobra que tendrá su gobierno para impulsar su agenda legislativa, económica, migratoria y de seguridad durante los próximos dos años.
Elecciones intermedias de EU: ¿qué se juega en las urnas este 3 de noviembre?
¿Qué se elige hoy?
En los comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado. También estarán en disputa 36 gubernaturas, además de cargos legislativos y autoridades estatales. El resultado determinará qué partido tendrá la mayoría en cada cámara del Congreso a partir de enero de 2027.
Pero en México, esto también puede tener implicaciones directas y es que la relación entre ambos países atraviesa una etapa marcada por las presiones comerciales de Washington, las exigencias para contener la migración irregular, el combate al tráfico de drogas y armas y las diferencias sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad.
Y es que aunque los votantes estadounidenses no elegirán directamente la política exterior de su país, la nueva composición del Congreso puede modificar las condiciones políticas y presupuestales en las que Trump negocia con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Incluso, la presidenta de México, ha señalado que las elecciones intermedias de EU, han influido en el discurso de algunos políticos y funcionarios estadounidenses, particularmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
El 10 de septiembre, durante su conferencia matutina, llamó a que México no fuera utilizado como argumento de campaña, pues sostuvo que cada país debe atender sus propios procesos electorales.
“México no tiene por qué ser un argumento en la elección de Estados Unidos”, afirmó.
La mandataria también consideró que algunos señalamientos contra su gobierno responden a la coyuntura electoral estadounidense y defendió que la relación bilateral debe mantenerse bajo el principio de cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.
Adicionalmente, el 28 de octubre, reconoció que Trump también se encuentra en campaña y que esto puede influir en las negociaciones comerciales entre ambos países, aunque aseguró que el diálogo continuará independientemente del resultado electoral.
El control del Congreso, el primer resultado en disputa
Para este 3 de noviembre, el principal objetivo de los demócratas y republicanos es la disputa por la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado.
Actualmente, los republicanos tienen el control de ambas cámaras, lo que ha permitido a Trump avanzar en iniciativas presupuestales, migratorias y de seguridad.
Es así que una mayoría republicana después de noviembre facilitaría la continuidad de la agenda presidencial y daría a Trump un mayor margen para negociar recursos y respaldar sus prioridades.
En cambio, si los demócratas consiguen el control de una o ambas cámaras, podrían utilizar sus facultades legislativas y de supervisión para revisar las decisiones del gobierno, bloquear algunas iniciativas y someter a escrutinio a funcionarios de la administración.
El cambio también tendría consecuencias para la política exterior. El Congreso estadounidense tiene facultades para aprobar presupuestos, condicionar recursos de cooperación internacional, realizar investigaciones y establecer disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.
De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), organismo de investigación del Congreso estadounidense, el Legislativo ya ha intervenido en asuntos relacionados con México, mediante disposiciones presupuestales que condicionan parte de la asistencia estadounidense a los resultados de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
Migración: el futuro de las deportaciones y la frontera
La política migratoria es otro de los asuntos que estarán bajo la atención de los electores. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido las medidas migratorias con restricciones al ingreso de personas sin autorización, medidas contra solicitantes de asilo y un incremento de recursos para las operaciones de detención y deportación.
Para México, estas decisiones tienen consecuencias directas por el número de connacionales que viven en Estados Unidos y por su papel como país de tránsito y recepción de personas migrantes de otras nacionalidades.
De acuerdo con el Gobierno de México, entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, México recibió a cerca de 271,193 mexicanos deportados o retornados desde Estados Unidos: 171,508 por vía terrestre y 99,685 por vía aérea.
Así que el resultado electoral también puede modificar el debate legislativo sobre el financiamiento de las deportaciones, las condiciones de detención, los procedimientos de asilo y los recursos destinados a la cooperación migratoria con México.
Seguridad y narcotráfico: la presión sobre el gobierno de Sheinbaum
El combate al narcotráfico es uno de los puntos más sensibles de la relación entre Trump y Sheinbaum. La administración estadounidense ha colocado a los cárteles mexicanos en el centro de su estrategia de seguridad nacional e insisite en que México debe incrementar sus acciones contra el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo.
En 2025 y 2026, el Departamento de Estado de EU designó a ocho organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación ha acompañado una política de sanciones financieras, restricciones de visas y mayores exigencias de cooperación bilateral.
El gobierno de Trump también ha planteado la posibilidad de realizar operaciones militares unilaterales contra organizaciones criminales en territorio mexicano, una posibilidad que Sheinbaum rechaza.
El CRS advierte así que el Congreso estadounidense puede influir directamente en esta agenda, pues entre sus facultades también está el aprobar o condicionar recursos destinados a la cooperación antidrogas con México, solicitar informes sobre las operaciones contra los cárteles y realizar audiencias para evaluar los resultados de la colaboración bilateral.
Incluso, el organismo legislativo puede considerar resoluciones para autorizar o prohibir operaciones militares estadounidenses en la frontera, en aguas internacionales o dentro de territorio mexicano.
T-MEC: comercio y presión económica
El comercio es otro de los temas que México debe seguir de cerca y es que EU es el principal socio comercial de México, en 2025, con un intercambio de mercancías por 870,000 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La revisión conjunta del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), iniciada en julio de 2026, ha abierto una nueva etapa de negociaciones sobre reglas de origen, acero, aluminio, automóviles, agricultura, trabajo y seguridad económica.
Sin embargo, EU decidió no renovar el acuerdo en su forma actual durante la revisión de julio, mientras México y Canadá manifestaron su intención de extenderlo, y aunque el tratado continúa vigente hasta 2036, entró en un esquema de revisiones anuales hasta que los tres países acuerden su extensión o llegue su fecha de terminación.
De esta manera, el Congreso tendrá un papel relevante en esta discusión, debido a que legislación estadounidense establece que la administración debe consultar a los comités legislativos correspondientes antes y después de las revisiones del acuerdo.
Por ello, la nueva composición de la Cámara de Representantes y el Senado podrían incidir en las condiciones políticas para negociar modificaciones, revisar los aranceles y evaluar las medidas comerciales impulsadas por Trump.