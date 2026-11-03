El papa León XIV visitará la Ciudad de México

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, dijo. Sin embargo, no precisó en qué fecha ocurrirá el viaje.

¿El papa León XIV vendrá a México en el 2027?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró el anuncio y confirmó que será el próximo año.

“Ya tendremos más información. En en el 2027. Será el próximo año. Hay que ver qué fechas y estaremos informando de inmediato. Pero ya es una buena noticia para la Ciudad de México”, dijo.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invitó a León XIV a venir al país desde que asumió como la máxima autoridad de la iglesia católica del mundo.

A mediados de este año, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin dijo a Sheinbaum que había interés de León XIV de venir a México.

En octubre de este año, el papa León XIV fue operado en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Estudios médicos confirmaron que el papa tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.