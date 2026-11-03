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México

El papa León XIV visitará la Ciudad de México

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invitó a León XIV a venir al país desde que asumió como la máxima autoridad de la iglesia católica del mundo.
mar 03 noviembre 2026 02:13 PM
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El Papa León XIV se dirige a la multitud desde el balcón principal de St. Basílica de Pedro para el mensaje de Urbi et Orbi y bendición a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones de Pascua, en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 5 de abril de 2025.
León XIV visitará por primera vez México. (FOTO: ALBERTO PIZZOLI/AFP)

María Montserrat Alvarado, la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, informó que el papa León XIV visitará la Ciudad de México.

Mientras presentaba la gira de León XIV por América Latina, Alvarado indicó que la Basílica de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac de la capital mexicana, será uno de sus destinos.

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“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, dijo. Sin embargo, no precisó en qué fecha ocurrirá el viaje.

¿El papa León XIV vendrá a México en el 2027?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró el anuncio y confirmó que será el próximo año.

“Ya tendremos más información. En en el 2027. Será el próximo año. Hay que ver qué fechas y estaremos informando de inmediato. Pero ya es una buena noticia para la Ciudad de México”, dijo.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invitó a León XIV a venir al país desde que asumió como la máxima autoridad de la iglesia católica del mundo.

A mediados de este año, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin dijo a Sheinbaum que había interés de León XIV de venir a México.

En octubre de este año, el papa León XIV fue operado en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Estudios médicos confirmaron que el papa tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

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