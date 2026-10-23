El dato que podría cerrarte las puertas del Bachillerato Nacional Margarita Maza y dejarte sin lugar en la prepa

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que en el país ya se cuentan con 186 planteles del nuevo sistema del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, por lo que hizo un llamado a las personas interesadas a realizar el registro que se realiza en línea. El funcionario federal aseguró que aún se pueden inscribir aunque ya haya empezado el ciclo escolar.
¿Cómo hacer el registro al Bachillerato Nacional Margarita Maza?
Ingresa al siguiente enlace:
Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) tal y como aparece en el documento oficial de identidad, ya que de no hacerlo, no podrás avanzar en el trámite, o bien, podría generar problemas posteriores.
2.- Ingresar el nombre y apellido
3.- Ingresa el Código Postal del lugar en donde vives. En esta parte el dato es relevante para que se despliegue la lista de los planteles del estado en donde se puede cursar el bachillerato.
¿Qué documentos debo digitalizar?
- Acta de nacimiento.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Certificado de secundaria (PDF, hasta 1 MB cada uno)
- Una fotografía JPG con peso de hasta 2 MB. La foto debe ser reciente, de frente, cara y orejas descubiertas, sin ningún tipo de alteración al rostro, a color y con fondo blanco. La fotografía puede ser tomada con celular (no selfie).
- Comprobante de asignación de Número de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), descárgalo o tramítalo aquí, y la manifestación bajo protesta de decir verdad de no contar con misma o similar protección por parte de cualquier institución de seguridad social.
- Certificado médico emitido por una institución pública, con fecha de emisión no mayor a un mes.
- Al completar tu inscripción, el sistema te indicará qué documentos debes descargar, firmar y presentar en tu plantel.
Al finalizar, el sistema arrojará un número de folio, además de que se deberá crear un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma educativa, por lo que se recomienda al estudiante o padre, madre o tutor estar atentos al correo electrónico, ya que será la principal vía de comunicación.
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¿Hay examen de ingreso para el Bachillerato Margarita Maza?
No, este bachillerato está dirigido a jóvenes de hasta 19 años que hayan concluido la secundaria, busca democratizar la educación preparatoria a nivel nacional, de acuerdo con el objetivo del Gobierno federal, por lo que el acceso se garantiza mediante la inscripción en línea, el llenado del Cuestionario Integra y la entrega de los documentos en el plantel.
Cursar el Bachillerato en algún plantel Margarita Maza es gratis, desde la inscripción, hasta el egreso.
En caso de tener dudas, se recomienda comunicarse al siguiente número: 55 3601 6900 a las extensiones: 50794, 50798, 55451, 64417 y 64418 El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recuerda que Margarita nació el 29 de marzo de 1826 en la Ciudad de Oaxaca, fue hija adoptiva de Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza, comerciantes que gozaron estabilidad económica, quienes le brindaron un hogar cálido y un entorno de valores solidarios.
Esta posición le permitió acceder a una educación poco común para las mujeres de su época, basada en la alfabetización, lo que influyó en su pensamiento liberal.
Benito Juárez entró a trabajar a la casa de los padres de Margarita a la edad de 12 años; fue entonces que Margarita y Benito se conocieron, el 31 de julio de 1843, a los 17 años.
Margarita se casó con Benito Juárez, lo que marcó su destino personal. El matrimonio se llevó a cabo en el templo de San Felipe Neri en Oaxaca, juntos tuvieron doce hijos; nueve mujeres y tres hombres, de los cuales solo siete sobrevivieron hasta la edad adulta.
Margarita compartió con Juárez las ideas que caracterizaron al Partido Liberal durante el siglo XIX.
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“Sin embargo, los estragos y crisis que enfrentó con el paso del tiempo afectaron su salud, poco a poco empezó a enfermar y en 1868 fue diagnosticada con cáncer, aunque no dejó de cumplir con funciones públicas y sociales”, destaca la biografía que comparte el Gobierno federal.
Murió el 2 de enero de 1871 en la Ciudad de México, a los 45 años.
En su honor hay miles de escuelas con su nombre: Margarita Maza de Juárez; sin embargo, con el objetivo de reivindicar el papel de las mujeres en la historia de México, este 2026 lo declaró oficialmente como el “Año de Margarita Maza Parada”, en reconocimiento a su contribución en la consolidación de la República Mexicana.