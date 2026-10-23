El dato que podría cerrarte las puertas del Bachillerato Nacional Margarita Maza y dejarte sin lugar en la prepa

¿Cómo hacer el registro al Bachillerato Nacional Margarita Maza?

Ingresa al siguiente enlace:

Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP) tal y como aparece en el documento oficial de identidad, ya que de no hacerlo, no podrás avanzar en el trámite, o bien, podría generar problemas posteriores.

Uno de los principales datos es ingresar la CURP. (Foto: Captura de pantalla registro.bnmm.sep)



2.- Ingresar el nombre y apellido

Se debe ingresar el nombre y apellidos. (Foto: registro.bnmm.sep)

3.- Ingresa el Código Postal del lugar en donde vives. En esta parte el dato es relevante para que se despliegue la lista de los planteles del estado en donde se puede cursar el bachillerato.

Se debe ingresar el Código Postal del lugar donde se viva. (Foto: registro.bnmm.sep)

¿Qué documentos debo digitalizar?

- Acta de nacimiento.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

- Certificado de secundaria (PDF, hasta 1 MB cada uno)

- Una fotografía JPG con peso de hasta 2 MB. La foto debe ser reciente, de frente, cara y orejas descubiertas, sin ningún tipo de alteración al rostro, a color y con fondo blanco. La fotografía puede ser tomada con celular (no selfie).

- Comprobante de asignación de Número de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), descárgalo o tramítalo aquí , y la manifestación bajo protesta de decir verdad de no contar con misma o similar protección por parte de cualquier institución de seguridad social.

- Certificado médico emitido por una institución pública, con fecha de emisión no mayor a un mes.

- Al completar tu inscripción, el sistema te indicará qué documentos debes descargar, firmar y presentar en tu plantel.

Al finalizar, el sistema arrojará un número de folio, además de que se deberá crear un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma educativa, por lo que se recomienda al estudiante o padre, madre o tutor estar atentos al correo electrónico, ya que será la principal vía de comunicación.