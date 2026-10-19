Adelantan el depósito de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

El coordinador nacional de becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, dio a conocer que a partir de este lunes 19 de octubre arranca la dispersión del pago de las diversas becas a estudiantes de distintos niveles de educación, por lo que recordó a los beneficiarios a estar atentos al calendario oficial y a checar en su tarjeta del Banco del Bienestar el estatus del pago.
“Todos los estudiantes de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra está disponible el calendario de dispersión que arranca el día de hoy”, destacó en la Mañanera del Pueblo.
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¿Por qué adelantaron el pago de las Becas del Bienestar?
Julio León Trujillo explicó que habitualmente el pago de los que recién se registraron y fueron aceptados en algunas de las becas, recibían el pago en diciembre del año en curso; sin embargo, en esta ocasión, se concluyó a tiempo la carga administrativa por parte de los enlaces de las escuelas, por lo que ya es posible dar a conocer el calendario en el que se toma en cuenta la primera letra del primer apellido, y queda de la siguiente manera:
Día / Letra del primer apellido
Lunes 19 de octubre A, B
Martes 20 de octubre C
Miércoles 21 de octubre D, E, F
Jueves 22 de octubre G
Viernes 23 de octubre H, I, J, K, L
Sábado 24 y domingo 25 de octubre no hay depósitos
Lunes 26 de octubre M
Martes 27 de octubre N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 28 de octubre R
Jueves 29 de octubre S
Viernes 30 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z
¿De cuánto es el depósito de la beca Benito Juárez?
Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.
Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos y estar inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.
¿De cuánto es el depósito de la beca Benito Juárez?
Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.
Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos y estar inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.
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¿De cuánto es el depósito de la Beca Gertrudis Bocanegra?
En este caso el apoyo se dirige a estudiantes de educación superior con un monto de 1,900 pesos bimestrales que se recomienda para gastos de transporte; este apoyo se otorga hasta por 40 meses. Sin embargo, no es a nivel federal, está dirigido a estudiantes inscritos en universidades públicas de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas que cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, con el propósito de impulsar el desarrollo, seguridad y bienestar de los jóvenes.
Al ofrecer un corte de caja sobre los resultados de las becas que otorga el Gobierno federal, el funcionario destacó que se tiene como meta que 19 millones 593,156 estudiantes serán beneficiados por los programas de becas educativas y apoyo al transporte en 2026, con una inversión social anual de más de 136 mil 902 millones de pesos.
Beca Universal Benito Juárez: 4,162,377 estudiantes de Educación Media Superior.
Jóvenes Escribiendo el Futuro: 414,100 estudiantes de Educación Superior.
"La meta es llegar a 22 millones de estudiantes beneficiarios en todo el país", enfatizó el funcionario federal.
Julio César León Trujillo aseguró que a la par que se están construyendo más planteles de educación media superior también ha incrementado el número de solicitantes a las becas.
“Con la construcción de nuevos planteles, se incorporaron casi 400,000 estudiantes de educación media superior como beneficiarios; es decir, esperábamos un millón 500 mil estudiantes, pero se tuvo un millón 800 mil solicitudes como primer ingreso a las diferentes becas”, explicó en la Mañanera del Pueblo.
¿Cuándo entregan las tarjetas de las Becas del Bienestar?
Además, señaló que las y los jóvenes registrados en los distintos programas de becas y cuyo trámite concluyó el
programa recibirán sus tarjetas bancarias entre noviembre y diciembre de este 2026.
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Presupuesto para becas en 2027
Dentro del Paquete Económico 2027 , el Gobierno plantea destinar la Beca para Estudiantes de Nivel Superior 11.5 millones de pesos adicionales, y al programa Jóvenes Escribiendo El Futuro se le asignarían solo 3.4 millones de pesos más que en 2026.
El proyecto de presupuesto del próximo año considera 6.8 millones de pesos adicionales para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.