Adelantan el depósito de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra

¿Por qué adelantaron el pago de las Becas del Bienestar?

Julio León Trujillo explicó que habitualmente el pago de los que recién se registraron y fueron aceptados en algunas de las becas, recibían el pago en diciembre del año en curso; sin embargo, en esta ocasión, se concluyó a tiempo la carga administrativa por parte de los enlaces de las escuelas, por lo que ya es posible dar a conocer el calendario en el que se toma en cuenta la primera letra del primer apellido, y queda de la siguiente manera:

Día / Letra del primer apellido

Lunes 19 de octubre A, B

Martes 20 de octubre C

Miércoles 21 de octubre D, E, F

Jueves 22 de octubre G

Viernes 23 de octubre H, I, J, K, L

Sábado 24 y domingo 25 de octubre no hay depósitos

Lunes 26 de octubre M

Martes 27 de octubre N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 28 de octubre R

Jueves 29 de octubre S

Viernes 30 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z



La dispersión del dinero se hace en las tarjetas del Banco del Bienestar y con base a un calendario en el que se toma en cuenta el primer apellido del beneficiario. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube del Gobierno de México )





¿De cuánto es el depósito de la beca Benito Juárez?

Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.

Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos y estar inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.

¿De cuánto es el depósito de la beca Benito Juárez?

Está dirigida a los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta con un apoyo de 1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.

Uno de los requisitos es tener hasta 25 años cumplidos y estar inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público.