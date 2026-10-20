¿Estudias la prepa en línea? Esto debes saber para solicitar la beca Benito Juárez en 2026

¿Si curso la prepa en Línea puedo acceder a una beca?

El funcionario federal explicó que debido a que el programa de Prepa en Línea es para todas las edades, adultos, jóvenes, sí es posible que también se pueda tramitar una de las becas del Bienestar, que en este caso sería la Benito Juárez, pero solo la podrían tramitar los menores de 25 años; sin embargo, el registro está abierto el registro para todas y todos que quieran estudiar la prepa.

¿Cómo hacer el registro de Prepa en Línea?

El registro se realizará desde el 19 al 28 de octubre a través de este enlace: https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/

Pueden participar las personas de nacionalidad mexicana, sin importar su edad o si es residente dentro o fuera del país.

Se debe contar con el certificado de secundaria o revalidación de estudios correspondiente.

Las personas extranjeras que cuenten con estancia legal en México y tengan una Clave Única de Registro de Población (CURP), también pueden registrarse.

“Pero lo más importante es que no es un sistema simplemente en línea, en que no hablan con nadie. Hay un maestro para cada 50 alumnos que está al pendiente, que le da seguimiento a cómo va la evolución de los módulos que van cursando”, destacó Mario Delgado.

Quienes deseen cursar la Prepa en Línea, deben de contar con un equipo de cómputo que pueda cargar documentos y cuente con conexión a internet, o bien, acudir a espacios con conectividad.

Es indispensable que la computadora cuente con un sistema operativo Windows 10 o macOS Catalina o superiores y un navegador actualizado.

Se puede acceder desde dispositivos móviles con Android 5.0 o iOS 11 o superiores; “sin embargo, algunas actividades requieren programas específicos de computadora, ya que esto facilita la elaboración y calidad de tus trabajos”, detalla la convocatoria.

