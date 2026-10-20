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México

¿Estudias la prepa en línea? Esto debes saber para solicitar la beca Benito Juárez en 2026

El programa de Prepa en Línea está abierto a toda la población que desee culminar con este nivel educativo. El secretario de Educación detalló quiénes pueden solicitar becas.
mar 20 octubre 2026 11:29 AM
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Dós jóvenes, un hombre y una mujer sentados en una mesa frente a dos computadoras.jpg
Tanto jóvenes como adultos tienen la oportunidad de estudiar la Prepa en Línea de manera gratuita, pero deben cumplir con una serie de requisitos. (Foto: IA / Chat GPT)

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que ya está abierto el registro para todas las personas que estén interesadas en cursar la prepa en línea, además de que existe la posibilidad de que algunas personas puedan solicitar la Beca Benito Juárez, que es un apoyo económico destinado a estudiantes de escasos recursos y que están inscritos en escuelas públicas del país.

“Hoy traemos dos convocatorias para que más jóvenes se inscriban. Ya vimos el número de becarios en media superior, cómo está aumentando en casi 400 mil a lo que era la tendencia; y recordar que la SEP cuenta con la opción gratuita de Prepa en Línea”, destacó en la Mañanera del Pueblo del 19 de octubre.

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¿Si curso la prepa en Línea puedo acceder a una beca?

El funcionario federal explicó que debido a que el programa de Prepa en Línea es para todas las edades, adultos, jóvenes, sí es posible que también se pueda tramitar una de las becas del Bienestar, que en este caso sería la Benito Juárez, pero solo la podrían tramitar los menores de 25 años; sin embargo, el registro está abierto el registro para todas y todos que quieran estudiar la prepa.

¿Cómo hacer el registro de Prepa en Línea?

El registro se realizará desde el 19 al 28 de octubre a través de este enlace: https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/

Pueden participar las personas de nacionalidad mexicana, sin importar su edad o si es residente dentro o fuera del país.

Se debe contar con el certificado de secundaria o revalidación de estudios correspondiente.

Las personas extranjeras que cuenten con estancia legal en México y tengan una Clave Única de Registro de Población (CURP), también pueden registrarse.

“Pero lo más importante es que no es un sistema simplemente en línea, en que no hablan con nadie. Hay un maestro para cada 50 alumnos que está al pendiente, que le da seguimiento a cómo va la evolución de los módulos que van cursando”, destacó Mario Delgado.

Quienes deseen cursar la Prepa en Línea, deben de contar con un equipo de cómputo que pueda cargar documentos y cuente con conexión a internet, o bien, acudir a espacios con conectividad.

Es indispensable que la computadora cuente con un sistema operativo Windows 10 o macOS Catalina o superiores y un navegador actualizado.

Se puede acceder desde dispositivos móviles con Android 5.0 o iOS 11 o superiores; “sin embargo, algunas actividades requieren programas específicos de computadora, ya que esto facilita la elaboración y calidad de tus trabajos”, detalla la convocatoria.

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Documentos necesarios para la Prepa en Línea

Se debe contar con un correo electrónico válido, activo, personal e intransferible, que no debe compartirse con otras personas, ni que se haya utilizado en convocatorias previas.

  • Domicilio actual
  • Información de contacto
  • Antecedentes escolares
  • Aceptar términos y condiciones

Al concluir tu registro se proporcionarán tus claves de acceso: usuario ID y contraseña. Esta contraseña la deberás cambiar para que la utilices en toda tu estancia de Prepa en Línea-SEP.

Después, se activará un correo electrónico institucional que te servirá para ingresar a la plataforma educativa por primera vez.

Las personas que sean aceptadas, se integrarán a a la generación 1 y cursarás el submódulo 1, del 23 de noviembre al 20 de diciembre.

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¿Cómo hacer el registro de la Beca Benito Juárez?

Esta beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior que estén inscritos en alguna institución pública en el país. El apoyo que se otorga es de 1,900 pesos y se entrega durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar.

Actualmente, la convocatoria está cerrada; sin embargo, los estudiantes interesados deben estar atentos a los canales oficiales para conocer sobre la fecha próxima.

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Además de contar con una cuenta en la plataforma de Llave MX; se deben tener listos los siguientes documentos:

  • CURP certificada.
  • Clave del centro de trabajo (CCT) de la escuela.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Si eres menor de edad, se debe añadir:

  • CURP certificada de la persona tutora.
  • Identificación oficial vigente de la persona tutora.

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Estudiantes Becas para el Bienestar Benito Juárez

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