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México

Cierra la biblioteca pública más grande de México: qué pasa en la Vasconcelos

La Secretría de Cultura confirmó que las protesta de trabajadores sindicalizados afecta la atención al público en la biblioteca e incluso ha provado la concelación de eventos culturales.
vie 23 octubre 2026 01:35 PM
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Vista general de la biblioteca José Vasconcelos ubicada en Buenavista la cual cubre 37962 metros cuadrados, el recinto recibe hasta 5,00 visitas
La Biblioteca Vasconcelos, uno de los principales recintos públicos de lectura de la Ciudad de México, permanece en el centro de una disputa laboral. (Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro)

La Biblioteca Vasconcelos , considerada la biblioteca pública más grande de México, mantiene sus puertas cerradas debido a un conflicto sindical que enfrenta a trabajadores con autoridades de la Secretaría de Cultura federal.

La protesta comenzó el pasado miércoles 21 de octubre en la biblioteca, pero ahora también se extendió a las oficinas centrales de la dependencia, ubicadas en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, confirmó la Secretaría a través de un comunicado.

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El cierre afecta el acceso de los usuarios a uno de los principales recintos públicos de lectura del país, conocido por su amplio acervo bibliográfico, sus salas de consulta y sus actividades culturales gratuitas. Mientras los trabajadores exigen respuestas a sus demandas laborales y sindicales, las autoridades han llamado a restablecer los servicios.

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¿Por qué cerraron la Biblioteca Vasconcelos?

La protesta es encabezada por integrantes de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura. Entre sus principales exigencias están el respeto a las condiciones generales de trabajo, el cese de presuntas prácticas de discriminación e injerencia sindical y la atención de pendientes laborales y operativos.

Los trabajadores también piden la salida de funcionarios a quienes atribuyen presuntas irregularidades y cuestionaron las condiciones en que desempeñan sus labores.

La movilización que comenzó el miércoles no se limita a la Biblioteca Vasconcelos y es que los inconformes también protestan en las oficinas de la Secretaría de Cultura.

¿Qué respondió la Secretaría de Cultura?

La noche de este jueves, la Secretaría de Cultura afirmó que ha respetado los derechos y las condiciones laborales del personal, así como su facultad de participar en asambleas y actividades sindicales.

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Destacó además dos acciones: una retabulación salarial de 13%, que calificó como una demanda histórica de las organizaciones sindicales, y una inversión de 14.5 millones de pesos para la rehabilitación de la Biblioteca Vasconcelos.

La Secretaría también señaló que durante los últimos meses aumentaron 97% las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la Sección SC-DGB-III. Según la dependencia, esas solicitudes deben ajustarse a las condiciones generales de trabajo y considerar las guardias necesarias para mantener la continuidad de los servicios.

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La dependencia apuntó además que el cierre de la biblioteca afecta la atención al público y advirtió que la suspensión de actividades administrativas puede comprometer procesos institucionales, incluido el procesamiento y la gestión del pago de nómina.

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Por ello, llamó al sindicato a considerar los beneficios otorgados, respetar las disposiciones aplicables y contribuir a restablecer los servicios.

¿Cómo afecta el cierre a los usuarios?

La suspensión de actividades impide que las personas usuarias accedan con normalidad a los servicios de la Biblioteca Vasconcelos, mientras que varias actividades culturales programadas ya fueron canceladas como un concierto que ofrecería la Orquesta Filarmónica de México este miércoles a las 16:00 horas.

En redes sociales, la administración de la Biblioteca Vasconcelos también informó a los usuarios, que debido al cierre no habrá sanciones ni recargos por la devolución de materiales.

El conflicto laboral tiene antecedentes

Las protestas e inconformidades del personal de la Biblioteca Vasconcelos no son recientes. En enero, alrededor de 31 trabajadores denunciaron la falta de reconocimiento de sus derechos laborales y solicitaron su basificación, después de haber trabajado durante años bajo modalidades de contratación eventual.

La Secretaría de Cultura informó entonces que existían cuatro laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje relacionados con la basificación de ese personal.

En febrero, la dependencia reconoció que integrantes del SINAC mantenían cerradas la Dirección y la Sala Infantil de la biblioteca, mientras continuaba el diálogo para lograr la reapertura de esos espacios.

En septiembre de 2025 también se registró otro cierre sindical, que concluyó después de que representantes de los trabajadores y autoridades alcanzaran acuerdos para reanudar las actividades.

Es así como en este 2026, la Biblioteca cumple 20 años en medio de una disputa laboral.

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secretaría de cultura Bibliotecas Sindicatos

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