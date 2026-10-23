Cierra la biblioteca pública más grande de México: qué pasa en la Vasconcelos

Por ello, llamó al sindicato a considerar los beneficios otorgados, respetar las disposiciones aplicables y contribuir a restablecer los servicios.
¿Cómo afecta el cierre a los usuarios?
La suspensión de actividades impide que las personas usuarias accedan con normalidad a los servicios de la Biblioteca Vasconcelos, mientras que varias actividades culturales programadas ya fueron canceladas como un concierto que ofrecería la Orquesta Filarmónica de México este miércoles a las 16:00 horas.
En redes sociales, la administración de la Biblioteca Vasconcelos también informó a los usuarios, que debido al cierre no habrá sanciones ni recargos por la devolución de materiales.
El conflicto laboral tiene antecedentes
Las protestas e inconformidades del personal de la Biblioteca Vasconcelos no son recientes. En enero, alrededor de 31 trabajadores denunciaron la falta de reconocimiento de sus derechos laborales y solicitaron su basificación, después de haber trabajado durante años bajo modalidades de contratación eventual.
La Secretaría de Cultura informó entonces que existían cuatro laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje relacionados con la basificación de ese personal.
En febrero, la dependencia reconoció que integrantes del SINAC mantenían cerradas la Dirección y la Sala Infantil de la biblioteca, mientras continuaba el diálogo para lograr la reapertura de esos espacios.
En septiembre de 2025 también se registró otro cierre sindical, que concluyó después de que representantes de los trabajadores y autoridades alcanzaran acuerdos para reanudar las actividades.
Es así como en este 2026, la Biblioteca cumple 20 años en medio de una disputa laboral.