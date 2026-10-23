Cierra la biblioteca pública más grande de México: qué pasa en la Vasconcelos

El cierre afecta el acceso de los usuarios a uno de los principales recintos públicos de lectura del país, conocido por su amplio acervo bibliográfico, sus salas de consulta y sus actividades culturales gratuitas. Mientras los trabajadores exigen respuestas a sus demandas laborales y sindicales, las autoridades han llamado a restablecer los servicios.

¿Por qué cerraron la Biblioteca Vasconcelos?

La protesta es encabezada por integrantes de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura. Entre sus principales exigencias están el respeto a las condiciones generales de trabajo, el cese de presuntas prácticas de discriminación e injerencia sindical y la atención de pendientes laborales y operativos.

Los trabajadores también piden la salida de funcionarios a quienes atribuyen presuntas irregularidades y cuestionaron las condiciones en que desempeñan sus labores.

La movilización que comenzó el miércoles no se limita a la Biblioteca Vasconcelos y es que los inconformes también protestan en las oficinas de la Secretaría de Cultura.

¿Qué respondió la Secretaría de Cultura?

La noche de este jueves, la Secretaría de Cultura afirmó que ha respetado los derechos y las condiciones laborales del personal, así como su facultad de participar en asambleas y actividades sindicales.