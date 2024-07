Profesionalización cultural y dignificación de salarios, el otro reto

Otra de las preocupaciones de la comunidad artística del país es la falta de profesionalización de las personas que trabajan en el medio cultural independiente, quienes son más susceptibles a la vulneración de sus derechos laborales.

Martha J. Hernández, cofundadora de la Librería y Galería U-Tópicas , asegura que urge incentivar la formación y profesionalización de este grupo para facilitar su incorporación a trabajos formales y acceder a salarios dignos.

“En el sector, tanto los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, como los empresarios que lideran proyectos culturales operan muchas veces sin acceso al conocimiento en materia financiera, legal y administrativa”, dice a Expansión.

La editora Sara Schulz secunda esta observación y asegura que urge regularizar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, además de “dar mantenimiento a los espacios culturales y continuidad a los programas que tienen. Que se rompa con el círculo vicioso de iniciar desde cero con cada sexenio”.

A esto, el barítono Reynoso dice que, aunque considera que durante la actual administración se transparentó el uso de recursos, esto no ha significado una mejora en la valoración del trabajo artístico.

“El trabajo del arte -y en general de la cultura- está bastante golpeado ahora mismo, acaso precarizado como muy pocas veces en los últimos años y eso lo incentivan las mismas instituciones que deben velar por los intereses profesionales, económicos y sociales de sus artistas, no solo me refiero a las instituciones estatales, también a las federales como el Inbal, que lamentablemente no tiene un trato económico y profesional digno para sus propios artistas y equipos sindical y técnico”, concluye.