SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre 2026: estas son las fechas clave y para quienes aplica

De acuerdo con el documento oficial de la SEP, millones de alumnos podrán disfrutar de un " megapuente" en octubre y otro en noviembre, coincidiendo con celebraciones y conmemoraciones emblemáticas en México.

Estos descansos ofrecen una posibilidad para las familias que pueden aprovechar los días sin clases para disfrutar de una salida de fin de semana, o bien, descansar.

¿Hay clases el 2 de noviembre?

La primera pausa estratégica será el viernes 30 de octubre de 2026 como día de suspensión de clases para los alumnos.

La razón de este descanso es la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada en la que docentes y personal administrativo evalúan y ajustan las estrategias educativas. Es importante aclarar que los únicos beneficiados con este puente son los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ya que los maestros y directivos sí deberán presentarse a sus actividades del Consejo Técnico.



Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)



Este día libre, al ser viernes, se une al fin de semana del sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, creando un "megapuente" de cuatro días. El día lunes sí está marcado como de suspensión de clases.

La coincidencia es especialmente significativa, ya que ocurre durante las festividades de Halloween y Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes para las familias mexicanas.

Las clases se reanudarán de manera normal el martes 3 de noviembre.

¿Se trabaja el 2 de Noviembre?

A pesar de que el Día de Muertos está dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es reconocido a nivel internacional, tanto el domingo 1 y lunes 2 de noviembre no están establecidos como días oficiales de descanso .

El artículo 74 de la LFT establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Para 2026, corresponden las siguientes fechas en lo que resta del año:

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).