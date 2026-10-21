El calendario escolar 2026-2027, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha confirmado dos importantes periodos de descanso para los estudiantes de educación básica en la recta final del año en el que también se celebra el Día de Muertos en la mayor parte del país con distintas actividades como la colocación coloridas de ofrendas, desfiles, y demás. Esto es lo que estipula el documento oficial para octubre y noviembre.
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre 2026: estas son las fechas clave y para quienes aplica
De acuerdo con el documento oficial de la SEP, millones de alumnos podrán disfrutar de un " megapuente" en octubre y otro en noviembre, coincidiendo con celebraciones y conmemoraciones emblemáticas en México.
Estos descansos ofrecen una posibilidad para las familias que pueden aprovechar los días sin clases para disfrutar de una salida de fin de semana, o bien, descansar.
¿Hay clases el 2 de noviembre?
La primera pausa estratégica será el viernes 30 de octubre de 2026 como día de suspensión de clases para los alumnos.
La razón de este descanso es la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada en la que docentes y personal administrativo evalúan y ajustan las estrategias educativas. Es importante aclarar que los únicos beneficiados con este puente son los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, ya que los maestros y directivos sí deberán presentarse a sus actividades del Consejo Técnico.
Este día libre, al ser viernes, se une al fin de semana del sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, creando un "megapuente" de cuatro días. El día lunes sí está marcado como de suspensión de clases.
La coincidencia es especialmente significativa, ya que ocurre durante las festividades de Halloween y Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes para las familias mexicanas.
Las clases se reanudarán de manera normal el martes 3 de noviembre.
¿Se trabaja el 2 de Noviembre?
A pesar de que el Día de Muertos está dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es reconocido a nivel internacional, tanto el domingo 1 y lunes 2 de noviembre no están establecidos como días oficiales de descanso .
El artículo 74 de la LFT establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Para 2026, corresponden las siguientes fechas en lo que resta del año:
- Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).
- Viernes 25 de diciembre, por Navidad.
¿Habrá megapuente en noviembre?
Sí, los estudiantes de educación básica tendrán un megapuente en noviembre. Este periodo de descanso será de cuatro días, comenzando el viernes 13 de noviembre y extendiéndose hasta el lunes 16 de noviembre.
El motivo de este puente extendido es doble. El viernes 13 de noviembre está marcado en el calendario de la SEP como un día de registro de calificaciones, una jornada que la mayoría de las escuelas otorga como día libre a los estudiantes.
A esto se suma el feriado oficial del lunes 16 de noviembre, que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana (20 de noviembre), recorriéndose al tercer lunes del mes como es costumbre. De esta manera, los alumnos disfrutarán de cuatro días consecutivos sin clases, regresando a las aulas el martes 17 de noviembre.
En el caso del puente de noviembre, los trabajadores en general también gozarán de un fin de semana largo, aunque usualmente de tres días (del sábado 14 al lunes 16), ya que el lunes es un día de descanso obligatorio por ley.
Con estas fechas confirmadas, las familias pueden planificar con anticipación sus actividades para aprovechar al máximo estos merecidos descansos.
Las familias pueden dedicar estos días para acudir a las diversas celebraciones que tiene preparado el Gobierno de la CDMX para el festejo del Día de Muertos 2026 .