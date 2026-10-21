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México

Peña Nieto habla de la fuga de El Chapo Guzmán: “Al mejor cazador se le va la liebre”

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en un documental sobre la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.
mié 21 octubre 2026 05:02 PM
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En la imagen, dividida en dos, se ve a Peña Nieto sonriendo y al Chapo Guzmán detenido.
El Chapo se fugó y fue recapturado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. (Fotos: Cuartoscuro )

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, recordó cómo se enteró de la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano, en una entrevista para Operación Cisne Negro, el documental que reconstruye desde distintas perspectivas la evasión del narcotraficante en 2015 y que llegará a ViX el próximo 27 de octubre.

“Al mejor cazador se le va la liebre”, dijo el expresidente a la periodista Denise Maerker al referirse a la fuga del líder del Cártel de Sinaloa , quien escapó del Altiplano, prisión federal de máxima seguridad, a través de un túnel construido hasta el baño de su celda.

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En el documental, Peña Nieto también relató que se encontraba en Canadá –iba de camino a Francia– cuando recibió la noticia y que, en un primer momento, pensó que no era real.

El exmandatario explicó que no regresó inmediatamente a México porque consideró que no había nada que hacer en ese momento... En su testimonio, además, describe a Guzmán Loera como una figura que se había convertido prácticamente en una leyenda del narcotráfico.

La conversación forma parte de una de las pocas entrevistas que Peña Nieto ha concedido desde que dejó la Presidencia en 2018, tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Las omisiones del Altiplano y la fuga de ''El Chapo''

El primer capítulo de Operación Cisne Negro reconstruye cómo Guzmán Loera logró escapar del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. El documental expone las omisiones que hicieron posible la evasión, muestra cómo se construyó el túnel y recrea los movimientos del narcotraficante dentro del penal, incluida la destrucción de mamparas durante su huida.

El material también incluye imágenes inéditas de Guzmán Loera dentro de su celda y el testimonio del piloto que participó en su traslado después de que salió de prisión. En su relato, el aviador da a entender que no conocía el destino final del viaje que comenzó en San Juan del Río, Querétaro, desde donde el narcotraficante fue trasladado hacia otra zona del país.

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La producción aborda asimismo las consecuencias que enfrentaron los trabajadores penitenciarios tras la fuga. Entre las historias que presenta está la de un monitorista que pasó años en prisión por su responsabilidad en la evasión.

El documental también plantea la posible relación y conocimiento de Dámaso López –otro líder del Cártel de Sinaloa– con los planos del Altiplano, debido a que fue director del penal de Puente Grande cuando Guzmán Loera estuvo recluido allí durante su primera detención.

Osorio Chong habla de la recaptura

Además de Peña Nieto, el documental reúne testimonios de funcionarios que formaron parte del gobierno durante la fuga, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño. El entonces secretario de Gobernación sostiene que desde el primer momento se trabajó para localizar y recapturar a Guzmán Loera.

La producción también incorpora entrevistas con personajes vinculados con el mundo del narcotráfico, entre ellos figuras relacionadas con distintos grupos criminales, como Servando Gómez ''La Tuta'', Los Zetas y el Cártel Jalisco. A través de estas voces, el capítulo reconstruye el contexto de la evasión y las circunstancias que rodearon la salida del capo del penal de máxima seguridad.

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La fuga ocurrió en julio de 2015 y dio lugar a una investigación para determinar cómo Guzmán Loera pudo escapar de una prisión federal. Meses después, el narcotraficante fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016, en un operativo de fuerzas federales.

Operación Cisne Negro es una serie documental original producida por N+ Docs.

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El Chapo Guzmán Narcotráfico Joaquín Guzmán Loera Ismael 'El Mayo' Zambada

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