Diputados aprueban la Ley Antimemes: las sanciones son cárcel y multas millonarias

La primera Ley Antimemes que impulsó el gobierno federal ya cumplió con todos los pasos para que se aplique, ya que esta tarde fue aprobada en la Cámara de Diputados en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra. Ahora fue enviada al Gobierno Federal para su publicación y entrada en vigor.
Esta reforma es al Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la cual se sanciona con cárcel y multas millonarias a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, con fines comerciales, la identidad gráfica institucional o cualquier documento oficial de una institución pública de los tres órdenes de gobierno.