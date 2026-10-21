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México

Diputados aprueban la Ley Antimemes: las sanciones son cárcel y multas millonarias

Legisladores avalan reformas de hasta 5 años de prisión y multas millonarias por el uso ilegal de la identidad gráfica del Gobierno; la oposición acusa censura y el oficialismo afirma que solo se perseguirá el fraude.
mié 21 octubre 2026 08:41 PM
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En la imagen se ve a políticos de oposición protestando contra la llamada ley antimemes
Diputados llevaron pancartas al Congreso para manifestarse contra la ley. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro )

La primera Ley Antimemes que impulsó el gobierno federal ya cumplió con todos los pasos para que se aplique, ya que esta tarde fue aprobada en la Cámara de Diputados en lo general con 312 votos a favor y 119 en contra. Ahora fue enviada al Gobierno Federal para su publicación y entrada en vigor.

Esta reforma es al Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la cual se sanciona con cárcel y multas millonarias a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, con fines comerciales, la identidad gráfica institucional o cualquier documento oficial de una institución pública de los tres órdenes de gobierno.

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Esta modificación ha sido bautizada como “Ley Antimemes”, ya que los partidos de oposición han mencionado que con ella se criminaliza la parodia y la sátira política, así como inhibe la libertad de expresión.

Ello porque aseguran que se sancionará a aquellas personas que hagan parodias o memes en las que se usen o imitan la identidad gráfica oficial del Gobierno, como en el caso de “La Casa de los Mañosos”, donde se utiliza el logotipo de instituciones como el INE.

“Si mañana un caricaturista los retrata vestidos de narcos, como lo son, o un ciudadano comparte un documento para poder exhibir sus moches, sus transas o su corrupción, el narco gobierno lo quiere ver tras las rejas. Con este bodrio, cualquier bot o lacayo de la narcotransformación de cuarta podrá presentar una denuncia de oficio”, dijo el diputado panista Marcelo Torres.

Sin embargo, el oficialismo aclaró que la medida aplicaría cuando el uso o imitación de esos elementos tenga como propósito inducir al error o al engaño para cometer un ilícito, particularmente respecto al origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, sin importar el medio utilizado.

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La sanción a quien cometa dicho delito será de uno a cinco años de prisión, y multas de entre 1,000 y 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes al momento de cometerse el delito. Actualmente sería hasta 1.17 millones de pesos.

La diputada petista Mary Carmen Bernal aseguró que la reforma castigará al defraudador y a quien busque suplantar para delinquie y no, aclaró, a quien haga parodías o sátira, por lo que enfatizó que los memes no son el enemigo de la democracia.

“Nadie debe de tener miedo de hacer un meme, de cuestionar al poder o de reírse de quienes tenemos responsabilidades públicas, porque en una democracia los funcionarios no estamos para exigir aplausos, estamos para rendir cuentas. Cuando la ciudadanía crítica cuestiona, utiliza el humor para señalar lo que considera incorrecto, ese derecho debe respetarse, mencionó la petista.

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Sin embargo, no es la única reforma que han llamado “Ley Antimemes”. En el Senado existe otra, la cual modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y establece reglas sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet cuando sus plataformas se utilizan para infringir derechos de autor sobre obras como imágenes, voces y videogramas.

Esta contempla sanciones hasta de 4.6 millones de pesos. El dictamen, que ya fue avalado en comisiones del Senado, establece que los proveedores de servicios de internet no serán responsables por el solo hecho de transmitir información, alojar contenidos o proporcionar herramientas tecnológicas, siempre que cumplan con las condiciones previstas en la ley. Entre ellas, se encuentra contar con una política para terminar el servicio de los usuarios que incurran reiteradamente en infracciones.

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Cámara de Diputados Cámara de Senadores memes

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