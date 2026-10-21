Diputados aprueban la Ley Antimemes: las sanciones son cárcel y multas millonarias

Esta modificación ha sido bautizada como “Ley Antimemes”, ya que los partidos de oposición han mencionado que con ella se criminaliza la parodia y la sátira política, así como inhibe la libertad de expresión.

Ello porque aseguran que se sancionará a aquellas personas que hagan parodias o memes en las que se usen o imitan la identidad gráfica oficial del Gobierno, como en el caso de “La Casa de los Mañosos”, donde se utiliza el logotipo de instituciones como el INE.

“Si mañana un caricaturista los retrata vestidos de narcos, como lo son, o un ciudadano comparte un documento para poder exhibir sus moches, sus transas o su corrupción, el narco gobierno lo quiere ver tras las rejas. Con este bodrio, cualquier bot o lacayo de la narcotransformación de cuarta podrá presentar una denuncia de oficio”, dijo el diputado panista Marcelo Torres.

Sin embargo, el oficialismo aclaró que la medida aplicaría cuando el uso o imitación de esos elementos tenga como propósito inducir al error o al engaño para cometer un ilícito, particularmente respecto al origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, sin importar el medio utilizado.

