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México

SSPC y Sedena conectarán sus sistemas de inteligencia para combatir al crimen organizado

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la Guardia Nacional podrá interconectar sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia, para realizar investigaciones más sólidas.
mar 20 octubre 2026 01:08 PM
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En la imagen, los secretarios Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla sostienen el convenio tras la firma.
Este martes, los titulares de la SSP, Omar García Harfuch, y de la Sedena, Ricardo Trevilla, firmaron el Convenio de Coordinación Interinstitucional en Campo Militar Estratégico. (SSPyPC)

El gabinete de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzará las labores de inteligencia y el uso de datos para combatir al crimen organizado.

Este martes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional , firmaron un Convenio de Coordinación Interinstitucional para fortalecer la colaboración entre ambas dependencias mediante el uso de tecnología e inteligencia para identificar patrones delictivos y analizar la operación de las organizaciones criminales.

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García Harfuch explicó que, a partir de este acuerdo, la Guardia Nacional , actualmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), podrá interconectar sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tras la firma del convenio en el Campo Militar Estratégico número 1, el secretario explicó que el acuerdo permitirá a ambas instituciones compartir y consultar información dentro del marco legal.

Al complementar esos datos con los obtenidos durante las labores de campo, las autoridades podrán detectar conexiones entre miembros de grupos criminales y contar con información más sólida para diseñar sus operativos de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, el propósito es que la información obtenida por la Guardia Nacional, a través de la plataforma, se traduzca en investigaciones sólidas y detenciones que permitan debilitar las estructuras criminales.

“Sabemos que el resultado de este convenio no solamente dependerá de los sistemas, sino de la capacidad de nuestros equipos para colaborar, compartir información de manera responsable y actuar con oportunidad, siempre con respeto al marco legal y a los derechos de las personas”, agregó Harfuch.

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Por su parte, el general Ricardo Trevilla destacó que el convenio fortalecerá las capacidades de investigación e inteligencia de la Guardia Nacional, al permitirle intercambiar información generada por el CNI.

“Con estas acciones se fortalecerán aún más nuestras capacidades tácticas de inteligencia y de investigación. Se potenciarán nuestros recursos humanos y tecnológicos y podremos hacer frente con mayor contundencia a los desafíos presentes y futuros que pongan en riesgo el bienestar de la sociedad”, afirmó.

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Con el acuerdo, la Guardia Nacional tendrá acceso a los sistemas, bases de datos y registros del CNI para obtener información que contribuya a fortalecer las investigaciones en materia de seguridad pública.

Trevilla recordó que la Guardia Nacional se incorporó a la Sedena el 1 de octubre de 2024 y actualmente cuenta con 112,000 efectivos desplegados en el país.

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Además de las labores de seguridad pública, la corporación tiene entre sus misiones garantizar la seguridad en las vías de comunicación, participar en el Plan Cero Robos al transporte, combatir el robo de hidrocarburos, proteger los recursos naturales y brindar seguridad al turismo mediante la vigilancia de los principales destinos vacacionales.

El secretario de la Defensa Nacional también destacó los resultados de la colaboración entre la Sedena y la SSPC. Entre ellos, mencionó una disminución de 52% en los homicidios dolosos, la detención de más de 70,000 presuntos delincuentes, el aseguramiento de más de 36,000 armas de fuego y de casi 570 toneladas de diversas drogas, así como la destrucción de alrededor de 2,800 laboratorios clandestinos.

En todo este esfuerzo resalta el trabajo de la Guardia Nacional. máximo proyecto de seguridad pública en la historia del país”.
Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional.

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En todo este esfuerzo resalta el trabajo de la Guardia Nacional. máximo proyecto de seguridad pública en la historia del país”. Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional.

¿En qué consiste el convenio?

El Convenio de Coordinación Interinstitucional busca formalizar la colaboración entre el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional para aprovechar las capacidades de la Plataforma Central de Inteligencia y mejorar el intercambio, el análisis y el uso de información en las labores de seguridad pública.

“Su objetivo es identificar, integrar, producir, sistematizar, analizar y aprovechar en tiempo real, la información y los datos disponibles para la elaboración de productos de inteligencia y obtener datos de prueba”, informó la SSPC en una tarjeta informativa.

El acuerdo contempla los siguientes mecanismos:

-Plataforma Central de Inteligencia. El CNI facilitará la interconexión de los sistemas de inteligencia de la Guardia Nacional con la plataforma, así como de otros sistemas, bases de datos, registros administrativos, bancos de información y demás registros en posesión de la corporación.

-Consulta en tiempo real. Se habilitará la interconexión y consulta en tiempo real de los sistemas de inteligencia de ambas instituciones, incluidas sus bases de datos, registros administrativos y bancos de información.

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-Creación de un grupo institucional. Se conformará un grupo coordinador integrado por representantes del CNI y de la Guardia Nacional, que celebrará reuniones trimestrales y extraordinarias para evaluar los avances del convenio.

-Capacitación y certificación. El CNI proporcionará capacitación, certificación y apoyo técnico al personal de la Guardia Nacional para fortalecer sus capacidades de análisis e inteligencia.

-Protección de la información. El convenio establece obligaciones de confidencialidad, ciberseguridad y protección de datos, así como disposiciones para garantizar que la información se utilice exclusivamente para los fines autorizados.

“El Convenio permite vincular las capacidades de inteligencia del CNI con las funciones operativas y de investigación de la GN, además de mejorar la identificación de estructuras criminales, vínculos y patrones delictivos”, agregó la SSPC.

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Guardia Nacional Secretaría de la Defensa Nacional Omar García Harfuch

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