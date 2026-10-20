SSPC y Sedena conectarán sus sistemas de inteligencia para combatir al crimen organizado

En todo este esfuerzo resalta el trabajo de la Guardia Nacional. máximo proyecto de seguridad pública en la historia del país”. Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional.
¿En qué consiste el convenio?
El Convenio de Coordinación Interinstitucional busca formalizar la colaboración entre el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional para aprovechar las capacidades de la Plataforma Central de Inteligencia y mejorar el intercambio, el análisis y el uso de información en las labores de seguridad pública.
“Su objetivo es identificar, integrar, producir, sistematizar, analizar y aprovechar en tiempo real, la información y los datos disponibles para la elaboración de productos de inteligencia y obtener datos de prueba”, informó la SSPC en una tarjeta informativa.
El acuerdo contempla los siguientes mecanismos:
-Plataforma Central de Inteligencia. El CNI facilitará la interconexión de los sistemas de inteligencia de la Guardia Nacional con la plataforma, así como de otros sistemas, bases de datos, registros administrativos, bancos de información y demás registros en posesión de la corporación.
-Consulta en tiempo real. Se habilitará la interconexión y consulta en tiempo real de los sistemas de inteligencia de ambas instituciones, incluidas sus bases de datos, registros administrativos y bancos de información.
-Creación de un grupo institucional. Se conformará un grupo coordinador integrado por representantes del CNI y de la Guardia Nacional, que celebrará reuniones trimestrales y extraordinarias para evaluar los avances del convenio.
-Capacitación y certificación. El CNI proporcionará capacitación, certificación y apoyo técnico al personal de la Guardia Nacional para fortalecer sus capacidades de análisis e inteligencia.
-Protección de la información. El convenio establece obligaciones de confidencialidad, ciberseguridad y protección de datos, así como disposiciones para garantizar que la información se utilice exclusivamente para los fines autorizados.
“El Convenio permite vincular las capacidades de inteligencia del CNI con las funciones operativas y de investigación de la GN, además de mejorar la identificación de estructuras criminales, vínculos y patrones delictivos”, agregó la SSPC.