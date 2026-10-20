SSPC y Sedena conectarán sus sistemas de inteligencia para combatir al crimen organizado

García Harfuch explicó que, a partir de este acuerdo, la Guardia Nacional , actualmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), podrá interconectar sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tras la firma del convenio en el Campo Militar Estratégico número 1, el secretario explicó que el acuerdo permitirá a ambas instituciones compartir y consultar información dentro del marco legal.

Al complementar esos datos con los obtenidos durante las labores de campo, las autoridades podrán detectar conexiones entre miembros de grupos criminales y contar con información más sólida para diseñar sus operativos de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, el propósito es que la información obtenida por la Guardia Nacional, a través de la plataforma, se traduzca en investigaciones sólidas y detenciones que permitan debilitar las estructuras criminales.

“Sabemos que el resultado de este convenio no solamente dependerá de los sistemas, sino de la capacidad de nuestros equipos para colaborar, compartir información de manera responsable y actuar con oportunidad, siempre con respeto al marco legal y a los derechos de las personas”, agregó Harfuch.

La plataforma permite relacionar datos e identificar patrones delictivos para producir inteligencia útil en la prevención y la investigación” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública.



Por su parte, el general Ricardo Trevilla destacó que el convenio fortalecerá las capacidades de investigación e inteligencia de la Guardia Nacional, al permitirle intercambiar información generada por el CNI.

“Con estas acciones se fortalecerán aún más nuestras capacidades tácticas de inteligencia y de investigación. Se potenciarán nuestros recursos humanos y tecnológicos y podremos hacer frente con mayor contundencia a los desafíos presentes y futuros que pongan en riesgo el bienestar de la sociedad”, afirmó.