Harfuch: Se actuará contra generadores de violencia en el país

“Otra cosa que se ha mencionado es que cambio de estrategia, que ahorita hay una estrategia nueva, en realidad que no lo es. El presidente López Obrador inicio la estrategia de seguridad con una atención de las causas, como segundo eje es la consolidación dela Guardia Nacional, que inició en el sexenio anterior, y la consolidación gracias a su apoyo, hoy es una realidad”, dijo.

Al comenzar la plenaria de los senadores del Partido Verde, declaró que dentro de esta estrategia de seguridad está la consolidación de la Guardia Nacional que ahora pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que ésta junto a la Secretaría de Marina, es una institución "sólida" en el país, por lo que no importa los cambios de gobierno que ha existido, pues siempre sale fortalecida.

Nos dio mucho gusto recibir en el Senado a nuestro amigo y compañero Senador de la República, hoy Secretario de Seguridad Pública, @OHarfuch, quien nos hizo el honor de inaugurar la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde. pic.twitter.com/zHASSedseh — Manuel Velasco (@VelascoM_) February 4, 2025

Mencionó que ahora se busca que toda la generación de inteligencia –que hace desde la Sedena, la Mariana y el Centro Nacional de Inteligencia- se traduzcan en actos de investigación, que le sirva al Ministerio Público y a los jueces.

“Que toda esta información que hay de inteligencia se pueda traducir en actos de investigación que se integren debidamente en la carpeta. Lo que necesitamos es que esa inteligencia se convierta en actos de investigación, que le sirvan al Ministerio Público, que le sirva a los jueces y gracias al apoyo que recibimos de ustedes, donde la Secretaría de Seguridad tiene las facultades de investigación, es para precisamente para precisamente para eso”, declaró.

Comentó que parte de la estrategia de la presidenta es atender las causas que generan la violencia, pues dijo que si no se hace eso, difícilmente se tendrán resultados.

"Si nosotros, como lo hizo la presidenta y como lo hizo el presidente López Obrador, no damos mejores oportunidades a los jóvenes y no atendemos las causas que generan la violencia, difícilmente vamos a tener resultados distintos, porque no se puede combatir violencia con violencia", dijo.

Además, aclaró que esto no significa que la autoridad no vaya a actuar, sino se atenderá de manera paralela las causas y se realizarán operativos para detener a los generadores de violencia.