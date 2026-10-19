El coordinador nacional de becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, informó que el trámite de inscripción a la solicitud de la beca Rita Cetina arranca desde el lunes 26 de octubre al viernes 6 de noviembre, por lo que solicitó a los padres de familia tener lista la documentación que se solicita, tener actualizada la Llave MX, así como acudir puntualmente a las Asambleas Informativas en las escuelas de sus hijos.
La beca Rita Cetina abre registro para secundaria y primaria en este día de octubre
“Nos encontramos en las asambleas para atender la beca Rita Cetina, tanto para el apoyo de compra de uniformes escolares para primaria como el apoyo bimestral para secundaria”, expresó León Trujillo en la Mañanera del Pueblo de este 19 de octubre.
¿Cómo hacer el trámite de la beca Rita Cetina?
El trámite se realiza en línea en la página oficial de la beca Rita Cetina en este enlace: https://www.becaritacetina.gob.mx/
Julio César León Trujillo recordó que para este proceso se necesita contar con una cuenta Llave MX para acelerar el proceso cuando realices tu registro.
¿Quieres saber cómo hacerla? Da clic aquí para conocer el paso a paso para crear la Llave MX
2.- CURP certificada, en caso de no tenerla, se recomienda ir al Registro Civil más cercano para verificarla.
3.-Digitaliza en PDF o JPG los documentos para la solicitud: tu identificación oficial y comprobante de domicilio.
Documentos del padre, madre o tutor:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial (digitalizada)
- Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado).
Del estudiante o estudiantes a registrar:
- CURP
- Clave del Centro de Trabajo de la escuela (CCT).
¿Cómo recupero mi cuenta en Llave MX?
El funcionario federal sugirió a los padres de familia que por alguna razón extraviaron la contraseña para acceder a la Llave MX, a comunicarse al teléfono 079 para que los guien y poder recuperarla; al mismo tiempo invitó a quien aún no la tramitan a hacerlo lo más pronto posible.
Antes de ingresar a la página oficial para crear tu cuenta, se debe tener a la mano los siguientes datos:
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Código postal y nombre de la colonia de residencia
Número de teléfono celular
Correo electrónico
Crear una contraseña de acceso con mínimo 8 caracteres y tener una mayúscula, una minúscula y un número. Es importante escribirla en una libreta en donde se recuerde que se anotó este dato.
¿Es lo mismo la Llave MX y Llave CDMX?
No, la Llave CDMX es para 90 trámites hasta el momento el gobierno capitalino avaló, entre los que se encuentran:
- Registro Mi Beca para Empezar
- Trámites del Registro Civil
- Servicios SEGIAGUA
- Licencia para Conducir
- Pagos a la Tesorería
¿Habrá Asambleas Informativas en línea?
Sí, de acuerdo con lo que informó el funcionario federal, uno de los primeros requisitos es que los padres de familia y tutores acudan a los planteles educativos de sus hijos para que los servidores de la Nación les despejen alguna duda.
Actualmente se llevan a cabo tanto en primarias como en secundarias, y la meta es de 67,845 planteles con una asistencia de más de un millón de padres de familia.
Además, se llevará a cabo una asamblea digital el viernes 23 de octubre a las 19:00 horas a través de los canales oficiales del Gobierno federal con el objetivo de que los padres que no puedan asistir a las escuelas por diversos motivos, escuchen en línea la información.
¿Cuánto recibirán los beneficiarios?
El apoyo económico se otorga a alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria. El monto se destina de la siguiente manera:
- 1,900 pesos bimestrales por familia
- 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria registrado
El depósito se realiza en una tarjeta del Banco del Bienestar. Con ella se pueden realizar retiros en cajeros de la misma institución o pagos en establecimientos. Además, recientemente, a través de la app ya se pueden realizar transferencias bancarias.
En primaria, las familias reciben un pago anual de 2,500 pesos por cada estudiante para ayudar a la compra de útiles y uniformes.
Leer más:
¿Cómo consultar si ya cayó la beca Rita Cetina?
La manera más sencilla es a través de la app del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS.
Desde la app pueden revisarse el saldo disponible, los movimientos registrados en la cuenta y la información relacionada con la llegada de recursos. De esta manera, el titular puede comprobar desde su teléfono si el depósito ya se refleja antes de intentar retirar el dinero.
Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Una vez establecida la comunicación, debe seleccionarse la opción 1, proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta e ingresar el año de nacimiento del titular. Tras completar estos datos, el sistema informará el saldo disponible en la cuenta.