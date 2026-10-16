De símbolo de corrupción a universidad: Sheinbaum anuncia nuevo uso para la Casa Tlalpan de "El Negro" Durazo

Sheinbaum resaltó que el objetivo es ampliar la oferta de educación pública en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, y detalló que estará arrancando operaciones el próximo ciclo escolar.

Sheinbaum describió la transformación como el paso de “un monumento a la corrupción a una escuela para los habitantes de Tlalpan”, en referencia a la historia del inmueble, que fue recuperado por el Estado mexicano a finales de la década de 1990 y posteriormente albergó a la Academia Mexicana de Ciencias.

“Lo que antes fue un símbolo de corrupción, hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes”, agregó Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), al presentar el proyecto durante la conferencia matutina presidencial.

El proyecto, se detalló, contempla dos niveles educativos: una nueva unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos , que iniciará plenamente sus actividades en 2027, y un bachillerato enfocado principalmente en las artes y la cultura, con capacidad para 1,200 estudiantes.

De propiedad vinculada con Durazo a patrimonio público

La historia de la Casa Tlalpan se remonta a la década de 1970, cuando se construyó el inmueble asociado con "El Negro" Durazo, quien encabezó la policía capitalina durante el gobierno del presidente José López Portillo.

El complejo llegó a concentrar instalaciones recreativas y espacios que reflejaban la opulencia atribuida al entonces jefe policial. Entre sus construcciones se encuentran una casa principal, una discoteca, un helipuerto, caballerizas, una plaza de toros, un galgódromo, un casino, una alberca, un campo de tiro, dos lagos artificiales, un invernadero y canchas deportivas.