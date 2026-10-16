La antigua Casa Tlalpan, el inmueble asociado con los excesos y la corrupción del exjefe de la Policía del Distrito Federal, Arturo “El Negro” Durazo, se transformará en un nuevo complejo educativo que incluirá una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un bachillerato nacional, cuya construcción contempla una inversión cercana a los 150 millones de pesos, así lo anunció este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera.
De símbolo de corrupción a universidad: Sheinbaum anuncia nuevo uso para la Casa Tlalpan de "El Negro" Durazo
Sheinbaum resaltó que el objetivo es ampliar la oferta de educación pública en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, y detalló que estará arrancando operaciones el próximo ciclo escolar.
Sheinbaum describió la transformación como el paso de “un monumento a la corrupción a una escuela para los habitantes de Tlalpan”, en referencia a la historia del inmueble, que fue recuperado por el Estado mexicano a finales de la década de 1990 y posteriormente albergó a la Academia Mexicana de Ciencias.
“Lo que antes fue un símbolo de corrupción, hoy será un pilar para el futuro de nuestras juventudes”, agregó Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), al presentar el proyecto durante la conferencia matutina presidencial.
El proyecto, se detalló, contempla dos niveles educativos: una nueva unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos , que iniciará plenamente sus actividades en 2027, y un bachillerato enfocado principalmente en las artes y la cultura, con capacidad para 1,200 estudiantes.
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De propiedad vinculada con Durazo a patrimonio público
La historia de la Casa Tlalpan se remonta a la década de 1970, cuando se construyó el inmueble asociado con "El Negro" Durazo, quien encabezó la policía capitalina durante el gobierno del presidente José López Portillo.
El complejo llegó a concentrar instalaciones recreativas y espacios que reflejaban la opulencia atribuida al entonces jefe policial. Entre sus construcciones se encuentran una casa principal, una discoteca, un helipuerto, caballerizas, una plaza de toros, un galgódromo, un casino, una alberca, un campo de tiro, dos lagos artificiales, un invernadero y canchas deportivas.
De acuerdo con Mónica Fernández, las propiedades relacionadas con Durazo fueron restituidas al patrimonio federal después de que se descubrieron operaciones ilegales para encubrir su origen y conservarlas. En aquel momento, el delito configurado fue la defraudación fiscal.
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El inmueble denominado Casa Tlalpan se incluyó entre los bienes entregados a la nación como pago. A finales de los años noventa, una parte del predio fue destinada a la Academia Mexicana de Ciencias, con el propósito de impulsar actividades científicas y educativas.
Así será la nueve sede de la Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan
La nueva sede universitaria busca atender la demanda de educación superior de los habitantes de Tlalpan, donde actualmente 5,289 estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos acuden a unidades académicas ubicadas en otras alcaldías.
Alma Herrera, rectora de la institución, informó que la unidad académica comenzó su proceso de creación en 2026 y que sus actividades iniciarán plenamente en 2027.
La demanda se reflejó en una convocatoria publicada del 3 al 7 de julio de este año, que registró a 3,067 personas interesadas en ingresar a la nueva sede, de acuerdo con las cifras presentadas por la rectora.
“Tenemos actualmente 5,289 estudiantes residentes de Tlalpan que van a Milpa Alta, que van a Magdalena Contreras, incluso a Azcapotzalco y a Gustavo A. Madero”, explicó Herrera.
La nueva unidad ofrecerá inicialmente cinco licenciaturas: Psicología; Derecho y Criminología; Administración y Comercio; Turismo, y Economía y Desarrollo Sostenible.
La rectora adelantó que también se analiza ampliar la oferta académica con programas relacionados con las ciencias ambientales, aprovechando la cercanía del predio con zonas boscosas de la alcaldía.
El complejo contará con edificios para aulas, instalaciones deportivas, un gimnasio al aire libre, un foro, un jardín de lectura y un auditorio que actualmente forma parte de los espacios utilizados por la Academia Mexicana de Ciencias.
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Bachillerato en la Casa Tlalpan: inversión de casi 100 millones de pesos
Además de la universidad, el predio albergará un bachillerato nacional con capacidad para 1,200 estudiantes y una orientación hacia la cultura y las artes.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el proyecto ejecutivo ya está elaborado y que la licitación de las obras está prevista para noviembre. La inversión estimada es de casi 100 millones de pesos.
El plantel contará con 12 aulas con capacidad para 50 estudiantes cada una, un laboratorio de cómputo, talleres para artes escénicas, áreas deportivas, una cancha multifuncional y espacios para actividades académicas.
“Va a ser un bachillerato nacional enfocado, principalmente, a la cultura y a las artes”, explicó Delgado.
El funcionario detalló que el plan educativo contempla vínculos con instituciones culturales y museos, así como un tronco común relacionado con las artes plásticas, visuales, escénicas y musicales.
Aunque las nuevas instalaciones aún están pendientes de construcción, el gobierno informó que 75 jóvenes ya están inscritos y toman clases en una sede alterna facilitada por el Centro de Artes y Oficios de los Pueblos, en Tlalpan.
La obra forma parte de la estrategia federal para ampliar los espacios de educación media superior. Delgado señaló que existen 4,485 acciones en curso en el país para incrementar la capacidad de atención, con una meta de 400,000 nuevos lugares durante la administración.