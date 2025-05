Requisitos para entrar al a Universidad Rosario Castellanos

a) Contar con certificado de estudios de bachillerato. En caso de que la persona aspirante aún no cuente con dicho documento, deberá presentar una constancia acompañada del historial académico, emitido por la institución educativa de procedencia, firmado y sellado en los que se menciona que ha concluido y acreditado en su totalidad el bachillerato. No se considerarán válidas las constancias ni historiales académicos que indiquen un avance inferior al 100% con materias reprobadas o no cursadas, ya que se considera invasión de ciclos.

b) En caso de ser extranjero, comprobar su estancia legal permanente en territorio nacional acreditando la calidad migratoria expedida por las autoridades mexicanas, de acuerdo con la Ley de Migración.

c) En caso de que los estudios de bachillerato se hayan realizado en el extranjero será necesario presentar el certificado y demás documentos solicitados por la Universidad apostillados y legalizados, para proceder en caso de ser admitido con la revalidación de estudios que corresponda.

d) Contar con una cuenta de correo electrónico vigente de "Gmail", personal, intransferible y de uso exclusivo de la persona interesada, para facilitar el acceso a las plataformas educativas de la Universidad.

e) En el caso de estudiantes, egresados y titulados que opten por cursar carreras simultáneas o subsecuentes podrán registrarse siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.