Cercan a “Carlitos Rugrats” en Sinaloa: detienen a sus presuntas operadoras en Culiacán

¿De qué acusa Estados Unidos a Carlos Alberto Páez?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región.

En el operativo, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de Culiacán, incluida la localidad de Laguna Colorada.

Durante las intervenciones fueron detenidas siete personas y se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación.

Con relación a un video difundido en redes sociales sobre un operativo de fuerzas federales en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, se informa que la intervención forma parte de una investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región. Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Culiacán. Durante estas acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas dos operadoras logísticas de la organización criminal. También se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación. Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán trabajando de manera coordinada para desarticular las células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 15, 2026



En Estados Unidos, Carlos Alberto Páez Pereda enfrenta cargos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material a actividades terroristas.

Según la acusación del Departamento de Justicia, habría encabezado a “Los Rugrats”, grupo presuntamente vinculado con las operaciones de “Los Mayos”.

La imputación se enmarca en la estrategia estadounidense de recurrir a leyes relacionadas con el terrorismo para perseguir a presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas.

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales mantendrán la coordinación para desarticular células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa.