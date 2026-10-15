Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Cercan a “Carlitos Rugrats” en Sinaloa: detienen a sus presuntas operadoras en Culiacán

Las detenciones forman parte de un operativo federal contra la célula criminal de “Los Rugrats”, cuyo presunto líder enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.
jue 15 octubre 2026 06:49 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen divida en tres se ve a Carlos Páez, de los Rugrats, junto a sus armas.
Carlos Páez ya fue acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. (Fotos: Especiales )

Aglaee N y Leslie N, primas de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats” , fueron detenidas en Culiacán, Sinaloa, junto con otras cinco personas, durante un operativo del Gabinete de Seguridad. Su captura ocurre mientras su familiar enfrenta cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo en Estados Unidos.

Las dos mujeres son señaladas por las autoridades mexicanas como presuntas operadoras logísticas de “Los Rugrats”, grupo armado cuyo supuesto líder es Carlos Páez Pereda, identificado por el Departamento de Justicia estadounidense como un operador de alto nivel de la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

Publicidad

¿De qué acusa Estados Unidos a Carlos Alberto Páez?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región.

En el operativo, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de Culiacán, incluida la localidad de Laguna Colorada.

Durante las intervenciones fueron detenidas siete personas y se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación.


En Estados Unidos, Carlos Alberto Páez Pereda enfrenta cargos de narcoterrorismo y de proporcionar apoyo material a actividades terroristas.

Según la acusación del Departamento de Justicia, habría encabezado a “Los Rugrats”, grupo presuntamente vinculado con las operaciones de “Los Mayos”.

La imputación se enmarca en la estrategia estadounidense de recurrir a leyes relacionadas con el terrorismo para perseguir a presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas.

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales mantendrán la coordinación para desarticular células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa.

Publicidad

Tags

Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad