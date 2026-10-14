

Durante aquella audiencia ante la jueza federal de distrito Sharon Coleman, en Chicago, Ovidio Guzmán aceptó su responsabilidad en delitos que pueden ser castigados con cadena perpetua y se comprometió a pagar una multa de 80 millones de dólares.



La declaración de culpabilidad ocurrió después de que Guzmán López se había declarado inocente, en septiembre de 2023, de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y armas. Ese mismo mes fue extraditado desde México a Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, fue detenido por segunda ocasión el 5 de enero de 2023, durante un operativo en Culiacán, Sinaloa. Su primera captura ocurrió el 17 de octubre de 2019, pero fue liberado después de una serie de narcobloqueos y amenazas de integrantes del crimen organizado.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Ovidio y sus hermanos, conocidos como Los Chapitos, participaron en la operación del Cártel de Sinaloa y en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.