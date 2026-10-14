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México

Autoridades de EU aplazan audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán hasta abril de 2027

El año pasado, el integrante de Los Chapitos se declaró culpable de cuatro cargos en julio de 2025 y aceptó pagar una multa de 80 millones de dólares.
mié 14 octubre 2026 05:48 PM
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En la imagen se ve a Ovidio Guzmán esposado, siendo extraditado hacia Estados Unidos.
Ovidio Guzmán fue capturado dos veces en México antes de ser extraditado. (Foto: Cuartoscuro )

La audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los integrantes de Los Chapitos , fue reprogramada para el 14 de abril de 2027, luego de que estaba prevista para el próximo 7 de diciembre.

El aplazamiento modifica los tiempos del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, donde el narcotraficante mexicano se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos penales relacionados con el tráfico de drogas y su participación en una organización criminal.

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Durante aquella audiencia ante la jueza federal de distrito Sharon Coleman, en Chicago, Ovidio Guzmán aceptó su responsabilidad en delitos que pueden ser castigados con cadena perpetua y se comprometió a pagar una multa de 80 millones de dólares.

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La declaración de culpabilidad ocurrió después de que Guzmán López se había declarado inocente, en septiembre de 2023, de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y armas. Ese mismo mes fue extraditado desde México a Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, fue detenido por segunda ocasión el 5 de enero de 2023, durante un operativo en Culiacán, Sinaloa. Su primera captura ocurrió el 17 de octubre de 2019, pero fue liberado después de una serie de narcobloqueos y amenazas de integrantes del crimen organizado.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Ovidio y sus hermanos, conocidos como Los Chapitos, participaron en la operación del Cártel de Sinaloa y en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

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El Chapo Guzmán Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

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