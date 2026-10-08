Violencia en penal de Mazatlán: riña deja 10 muertos y 16 internos heridos

Una riña registrada este jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas nueve personas privadas de la libertad y una visita familiar, además de 16 internos heridos, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De acuerdo con la dependencia, la Dirección del centro penitenciario reportó los hechos al interior de las instalaciones. Las 16 personas privadas de la libertad que resultaron heridas fueron trasladadas para recibir atención médica prehospitalaria.