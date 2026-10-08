Violencia en penal de Mazatlán: riña deja 10 muertos y 16 internos heridos

Tras el enfrentamiento, el Grupo Interinstitucional intervino para controlar la situación. La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el penal se encuentra bajo control y que las autoridades mantienen presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad.

La Fiscalía General del Estado fue notificada y realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. En tanto, personal de Trabajo Social mantiene comunicación con los familiares de las personas fallecidas para proporcionarles información.

La #SSPSinaloa informa que, este 8 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida 9 personas privadas de la libertad, 1 visita familiar y 16 PPL más resultaron heridas, las cuales ya fueron trasladadas a recibir atención médica prehospitalaria. Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten. Por otra parte, el personal de Trabajo Social establece comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente. Como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad (PPL), del personal administrativo y de las familias que acudirían hoy, la visita al Centro Penitenciario queda suspendida. Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad. Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2026



Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas programadas para este jueves, con el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de los familiares que acudirían al centro penitenciario.

La dependencia indicó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y reiteró que las autoridades permanecen en las instalaciones mientras continúan las acciones para mantener la seguridad.