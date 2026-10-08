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México

Violencia en penal de Mazatlán: riña deja 10 muertos y 16 internos heridos

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que nueve internos y una visita familiar murieron tras el enfrentamiento; la Fiscalía abrió las investigaciones.
jue 08 octubre 2026 06:06 PM
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En la imagen se ve un helicóptero oficial sobrevolando Sinaloa por hechos de violencia.
Autoridades lograron controlar la riña que dejó varias víctimas mortales y heridos. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Una riña registrada este jueves 8 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas nueve personas privadas de la libertad y una visita familiar, además de 16 internos heridos, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con la dependencia, la Dirección del centro penitenciario reportó los hechos al interior de las instalaciones. Las 16 personas privadas de la libertad que resultaron heridas fueron trasladadas para recibir atención médica prehospitalaria.

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Tras el enfrentamiento, el Grupo Interinstitucional intervino para controlar la situación. La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el penal se encuentra bajo control y que las autoridades mantienen presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad.

La Fiscalía General del Estado fue notificada y realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. En tanto, personal de Trabajo Social mantiene comunicación con los familiares de las personas fallecidas para proporcionarles información.


Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas programadas para este jueves, con el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de los familiares que acudirían al centro penitenciario.

La dependencia indicó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y reiteró que las autoridades permanecen en las instalaciones mientras continúan las acciones para mantener la seguridad.

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Sinaloa Violencia Cárcel

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